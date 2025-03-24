Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı! Azad Barış da listede

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada, sokak olayları üzerinden CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor." dedi. O sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın üst üste başını sallaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ekrem İmamoğlu protestoları üzerinden CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaklarda yaşananların sorumlusunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT SÖZLER

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bakıyorsunuz polisimizin ücretini ödeyerek pamuk şekeri çocuklara verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri meselesi yapılıyor. Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor.

"PAMUK ŞEKER DAĞITILMASI RAHATSIZ EDİYOR"

Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler, utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor."

YERLİKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti topa tutarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği tepki dikkat çekti. Yerlikaya'nın o anlarda sık sık başını salladığı görüldü.

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Akppkk artik nettir

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yorumlara kapattığınız haberleri dikkate alıp okumuyoruz

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdamınBiri:

chpyi ihbar eden chp nin içindeki kişiler suçlu nasıl erdoğan oldu onu anlamadım kendi adamlarıyla menfaat çatışması olmuş belli ki

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Erdoğan şhow yapma istersen senin iktidarında öldürülen çoçukları sayalım istersen

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Padisahin koltuk sevdasi herseyi bu hale getirdi. Emekli koltugunuza otursaniz türkiye her yönüyle düzelir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıatıf gül:

17 25 aralık ne oldu,şuan Akp yandaşları çok rahat her hal süt liman,inşallah genel seçim gelecek inşallah inşallah inşallah,ev kirası olmuş 30 bin,AKP ye göre ses çıkaran vatan haini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title