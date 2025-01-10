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Erdoğan-Bahçeli zirvesinde "Terörsüz Türkiye" hedefi masaya yatırıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki sürpriz görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede DEM Parti İmralı heyetlerinin ziyaretleri doğrultusunda "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin adımların değerlendirilerek yol haritası çıkarıldığı ve teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı ve ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 40 dakika sürerken MHP lideri görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

ANA GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Dem Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerinin ardından gerçekleşen bu sürpriz görüşmede neler konuşulduğu merak konusu olurken Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ziyaretin ana gündemi "Terörsüz Türkiye" oldu.

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi masaya yatırıldı

BAHÇELİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ

Her yeni yılın ocak ayında bir araya gelen iki lider bu yıl da geleneği bozmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ocak'ta 77 yaşına giren Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği öğrenildi.

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi masaya yatırıldı

"İÇ CEPHEMİZİ SAĞLAM TUTALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta "İç cephemizi sağlam tutalım" mesajının ardından dün yaklaşık 35 dakika süren görüşmede 28 Aralık Cumartesi günü DEM Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile bir araya gelerek başlatılan süreç masaya yatırıldı.

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi masaya yatırıldı

TERÖRİSTBAŞIYLA İLGİLİ FORMÜLLER MASAYA YATIRILDI

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendiren Erdoğan ve Bahçeli'nin yol haritasını ele aldıkları ve teröristbaşına umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği öğrenildi.

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıemre null:

ekmek 12.5 lira oldu onu haber yapın bir de bizim laikciler İrana laf ederler iran o kadar ambargoya rağmen enflasyonu bizden düşük ve bizim paramız iran parasından daha degerli olmasina ragmen en son dünyanın enflasyonu en yüksek 2 .ulkesi oldugumuzuu okumustum 1 yıl oldu suan bakmıyorum ve işin ilginç yanı Afrika ülkelerinden bizden daha küçük ekonomili ülkelerden daha yüksek endlasyonumuz var bu ne demek fırsatçılık yapiliyor demektir dah asgari ücret zaminin üstünden bir hafta geçmedi hem devlet hem esnaf zam yapti fiyatlara devlet te esnaf da resmen Allahim helak et deprem ver bizi yık savasa sok diye yalvarıyor surekli zamlarla Allah suan planını yapmıştır en güçlü varlık olan yuce Allahimizin adaletli olması iyiden mazlumdan yana olmasi ne güzel iyi ki Allah var yoksa insanların zulmünün cezasını kim verecek

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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

Terorsuz Devlet mi Devletsz Devlet mi?

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Keşke apoda olsaydı onla konuşurdunuz bu konuyu

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Haber YorumlarıAYBARS TÜRKYILMAZ:

Bu ülkede ekonomi dışındaki tüm suni gündemler millete ihanettir!! Millet bu ihanetin bedelini sandıkta muhakkak soracaktır.

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