Erdoğan-Bahçeli zirvesinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 40 dakika sürerken MHP lideri görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

ANA GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Dem Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerinin ardından gerçekleşen bu sürpriz görüşmede neler konuşulduğu merak konusu olurken Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ziyaretin ana gündemi "Terörsüz Türkiye" oldu.

BAHÇELİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ

Her yeni yılın ocak ayında bir araya gelen iki lider bu yıl da geleneği bozmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ocak'ta 77 yaşına giren Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği öğrenildi.

"İÇ CEPHEMİZİ SAĞLAM TUTALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta "İç cephemizi sağlam tutalım" mesajının ardından dün yaklaşık 35 dakika süren görüşmede 28 Aralık Cumartesi günü DEM Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile bir araya gelerek başlatılan süreç masaya yatırıldı.

TERÖRİSTBAŞIYLA İLGİLİ FORMÜLLER MASAYA YATIRILDI

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendiren Erdoğan ve Bahçeli'nin yol haritasını ele aldıkları ve teröristbaşına umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği öğrenildi.