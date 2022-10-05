Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi. İki liderin görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşiyor. GÜNDEMLERİNDE KRİTİK KONULAR VAR Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor. İkilinin ziyaretinden kareler; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Haberler

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