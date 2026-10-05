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Erdoğan Altun, Akçaabat'ta Filistin'de eğitimin önemini anlattı

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Erdoğan Altun, Akçaabat'ta Filistin'de eğitimin önemini anlattı
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Avrasya Üniversitesi’nin Bilim Kafe etkinliği kapsamında düzenlenen Filistin’de Yaşamanın ve Öğrenmenin Tarihi söyleşisi Akçaabat Söğütlü Esentepe Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun, Filistin’de eğitimin var olma ve direniş açısından önemini anlattı.

Avrasya Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Filistin'de Yaşamanın ve Öğrenmenin Tarihi" başlıklı program, Akçaabat Söğütlü Esentepe Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun'un konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, Filistin'de eğitim ve gündelik yaşamın tarihsel süreci çok yönlü bir perspektifle ele alındı.

Etkinlikte Filistin meselesi yalnızca savaşlar ve siyasal gelişmeler üzerinden değil; mülksüzleştirme, zorunlu yerinden edilme, toplumsal hafıza ve direniş pratikleri çerçevesinde değerlendirildi. 1948 Nakba'sından günümüzdeki insani yıkıma uzanan süreçte, Filistin halkının bulunduğu yerde var olma iradesini simgeleyen "sumud" kavramına vurgu yapıldı.

Eğitimin yalnızca bir bilgi edinme aracı değil, insan onuru ve toplumsal sürekliliğin temel direği olduğu belirtilen söyleşide; tüm baskı ve kısıtlamalara rağmen Filistinlilerin alternatif eğitim ağları ve yeraltı okullarıyla çocukların öğrenme hakkını ve kolektif hafızayı nasıl canlı tuttuğu aktarıldı.

Filistinli çocuklarla empati kurmanın, onları yalnızca yıkım ve kayıp görüntüleriyle değil; öğrenmek, büyümek ve geleek kurmak isteyen bireyler olarak görebilmekten geçtiği vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun "Filistinlilerle, ister onları dindaşınız kabul edin ister etmeyin; ister onları mazlum kabul edin ister etmeyin, fark etmez. Sizinle yaşıt olan, sizinle aynı hayatı yaşama ihtimali varken bir türlü yaşayamayan gençlerin; beraber oyun oynayabileceğiniz, film izleyebileceğiniz, projeler üretebileceğiniz akranlarınızın bugün bunların hiçbirine sahip olamadıklarını, ancak sadece eğitimle birbirlerine tutunabildikleri bir gelecek tasarlayabildiklerini düşünün. Eğitim denen şeyin okula gidip gelmekten çok daha fazlası olduğunu, bir arada hayatta kalmanın ve millet olarak var olabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini fark etmeniz en önemlisidir" dedi.

Program, öğrencilerin konuya ilişkin soruları ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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