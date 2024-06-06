Üye Girişi
Haberler

Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddiası kamuoyunda ses getirdi. Katıldığı canlı yayında gündemdeki iddia sorulan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Sayın Genel Başkanımız ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan arasında Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapıldığına yönelik iddialara da cevap verdi.

AKŞENER- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI GÖZLER DERVİŞOĞLU'NDA

Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi Ankara kulislerini hareketlendirmiş ve ortaya çok sayıda iddia atılmıştı. İkilinin buluşması sonrasında resmi bir açıklama gelmezken görüşmede neler konuşulduğu ise oldukça merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çevrildi.

"BÖYLE BİR ŞEYİN TEKLİF EDİLEBİLECEĞİ KARAKTERDE BİRİ DEĞİL"

"Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi" iddiası üzerine Dervişolu,"Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem, ihtimal vermem. Gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum. Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum. Bu teklifi bana yapması ile aynı anlama gelir" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEDEN SONRA BANA TELEFON AÇARAK BİLGİLENDİRDİ"

Dervişoğlu, "Sayın genel başkanımız nezaket göstererek böyle bir görüşme yapacağını bana bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dolayısıyla 'neler konuşacaksınız' türünden bir konuya girmedim. O da bir şey söylemedi. Ama yine büyük bir nezaket göstererek görüşmeden sonra bana telefon açarak bilgilendirdi. Spekülasyonlara vesile olacak değerlendirmeler olmamış. Dolayısıyla ben konuyu devlet ve siyaset hayatında büyük görevler üstlenmiş kişilerin mutat görüşmesi olarak telakki ediyorum." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Beştepe Politika Güncel Haberler

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den 'Hazır olun yeni pandemi geliyor' uyarısı

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

 Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Bakmadan Geçme

6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 6 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Akşener ile Erdoğan görüşmesi detayları! Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan neler konuştu? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 6 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat'a ne oldu? Resmi Gazete bugün (6 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 6 Haziran dün gece deprem mi oldu? Mauro Icardi serbest kalma, çıkış maddesi var mı? #129300 Icardi instagram'da Galatasaray'ı sildi mi? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 6 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title