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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu 80 bin kişinin katılımıyla vatandaşlara hitap ettiği Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankete katılanların yüzde 42.3'ü tercihini AK Parti adayı Hakan Tütüncü'den yana kullanırken, yüzde 40.5'lik kesim de CHP'nin adayı Muhittin Böcek'e oy vereceğini belirtti. DEM Parti'nin adayı Kemal Bülbül ise yüzde 5.1'lik bir destek aldı.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Özdemir Araştırma, CHP'nin yönetimindeki Antalya'da bir araştırma yaptı.

ERDOĞAN 80 BİN KİŞİLİK MİTİNG YAPTI

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 80 bin kişinin katılımıyla miting yaptığı Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün bir Yerel Seçim olsa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre; AK Parti'nin adayı yarışı CHP'nin adayının iki puan önünde götürüyor.

İşte anketten çıkan sonuç;

  • (AK Parti) Hakan Tütüncü | %42,3
  • (CHP) Muhittin Böcek | %40,5
  • (DEM) Kemal Bülbül | %5,1
  • (İYİ Parti) Nesrin Ünal | %4,1
  • (Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2,9
  • (YRP) Ümit Özkurt | %2,7
  • Diğer Adaylar | %2,4
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Muhittin Böcek Antalya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Erdinç erbay:

Bunlara oy verenlere hala ne demeli ..Ülke şartları malum..eğitim yok zeytin zeytin yağı yok şeker pancarı yok sağlık ücretli zaten sessiz işgal var ..biz nasıl bu hale geldik

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haksız mıyım:

eğitim nasıl yok? neye göre yok? 20 milyon öğrenci, 1.5 milyon öğretmen ne yapıyor okullarda? zeytin de var zeytinyağı da var elhamdülillah soframızda. şeker pancarı yokmuşmuş? abi o da var da derdin bu mu? sağlık ocaklarında ve d. hastanelerinde hizmet ücretsiz. siz hangi ülkeden bahsediyorsunuz

yanıt33
yanıt38
Bordo Bere:

ANTALYADAKI ICKILI RESTORANLAR HOTELLER BARLAR IFLASA HAZIR OLSUN

19
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Ahmet Yazıcı:

Miting meydanına göre analiz yapılmazki. Ne saçma bişe

34
10
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haksız mıyım:

antalya, mersin, istanbul, adana kesin şekilde el değiştirecek inşallah. cehp buralarda kesin kaybedecek. ankarayı alabilir belki

12
23
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Bordo Bere:

ANTALYA AKP DERSE SEFIL OLURLAR AKILLI OLUN

17
15
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Ozcan Gumustekin:

Aklina ilk alkol mu geldi? Ne kadar sagliksiz birsey oldunu bilmiyormusun?

3
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albatros :

80 ili ver istanbulu al deseler kabul eder. en büyük rant kapısı orası çünkü. ama hiç boşuna heveslenmesin. ankara ve istanbulu alamayacak yine. kudursun dursun bırakın...

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Nuri Aga:

Algıya devam

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Oguz Uslu:

CHP Gidip HDP YE Yalvarmalıdır

0
0
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