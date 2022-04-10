Erbirlik Kooperatifi'nde Başkan Turhan güven tazeledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren S.S. Erbirlik Karayolu Yük Taşımacılığı Kooperatifi'nin olağan kongresinde mevcut Başkan Seçkin Turhan yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Turhan kongrenin ardından üyelerine iftar yemeği verdi.

Kdz. Ereğli S.S. Erbirlik Karayolu Yük Taşımacılığı Kooperatifi'nin kongresi Gülüç Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Seçkin Turhan yeniden başkanlığa seçilirken, yönetimde değişikliğe gidildi. Başkan Turhan kendisini yeniden başkanlık görevine seçen üyelerine teşekkür ederken, üyelerinin hak ve menfaatleri için daha önce olduğu gibi bundan sonrada aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Başkan Turhan kongrenin ardından üyelerine aynı salonda iftar verdi. İftar programına Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, İYİ parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ile çok sayıda kooperatif üyesi katıldı. İftarda üyelerine ve davetlilere hitaben bir konuşma yapan S.S. Erbirlik Karayolu Yük Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Seçkin Turhan, kooperatifin bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yollarda olmaları nedeniyle iftara katılamayan kamyoncu üyelerinin salonda bulunanlara selamlarını ilettiğini belirten Turhan, programın düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'a teşekkür etti. - ZONGULDAK