Erbil'de Seçim Süreci Teknik Arızalara Rağmen Devam Ediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de oy verme cihazlarında teknik arızalar yaşanmasına rağmen seçim süreci aksamadan devam etti.

Irak'ta 21 milyona yakın seçmen 329 sandalyeli parlamentonun 6. dönem milletvekillerini belirlemek üzere saat 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, bazı oy verme cihazlarında teknik arızalar yaşanmasına rağmen seçim aksamadan devam etti. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun IKBY Ofisi Başkanı Nibret Ömer düzenlediği basın toplantısında, bölgede toplam bin 312 seçim merkezi ve 5 bin 599 oy verme istasyonu bulunduğunu belirtti. Nibret Ömer, "Seçim süreci sabah saat 07.00'de başladığından bu yana 27 cihazda teknik aksaklık yaşandı, ancak teknik ekiplerimiz kısa sürede sorunları giderdi" dedi.

Oy verme işlemlerinin Irak genelinde ve IKBY'de normal şekilde sürdüğü ifade eden Ömer, "Oy verme işlemi saat altıya kadar devam edecek. Sürecin tamamlanmasının ardından veriler ve bilgiler özel cihazlarla Bağdat'a gönderilecek. Bellek kartları ve sandıklar ise Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu depolarına teslim edilecek" şeklinde konuştu. IKBY Ofisi Başkanı Nibret Ömer, seçim sürecinin şeffaflığını ve işlemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla saha ekipleri ve merkezi izleme odaları aracılığıyla seçim sürecini anbean takip ettiklerini vurguladı.

"Sürecin şaibesiz olması her şeyden daha önemlidir"

Seçimlere yoğun ilgi gösteren Erbil halkı, güçlü hükümet ve Kürtlerin Irak Meclisi'ndeki temsil oranının artması yönünde temennide bulundu. Oyunu kullanan Havkar Ahmet, seçimlerin demokrasi süreci açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Seçim gerçekten çok önemli ve gereklidir. Bu vesileyle bizi temsil edecek tarafı seçiyoruz. Vatana ve vatandaşa en iyi hizmeti sunacak kişilerin koltuk başında olmasını istiyoruz" dedi.

Seçimlerin şaibesiz geçmesinin önemine vurgu yapan Emin Hazim, "Oy kullanma süreci çok iyi geçti. Oy kullanmak çok önemlidir ama sürecin şaibesiz olması her şeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Seçmen Fatma Lokman ise "Seçimler sorunsuz ve akıcı bir şekilde geçti. Allah'tan tüm taraflara başarılar diliyorum, başkanımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Seçimlerin sıkıntısız geçtiğini kaydeden Nevzat Resul, "Bugün seçim günü Kürtler için çok önemli ve tarihi bir gündür. Oy kullanma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Bağdat'ta daha fazla temsilci elde edebilmek ve haklarımızı güvence altına almak için vatandaşları üzerlerine düşen milli görevi yerine getirmeye, sandık başına gitmeye davet ediyorum" dedi. - ERBİL