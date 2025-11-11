Haberler

Erbil'de Seçim Süreci Teknik Arızalara Rağmen Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de yapılan seçimlerde bazı oy verme cihazlarında teknik arızalar yaşandı, ancak oy verme işlemleri aksamadan devam etti. Seçimlerin güvenliği ve şeffaflığı için gerekli önlemler alındığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de oy verme cihazlarında teknik arızalar yaşanmasına rağmen seçim süreci aksamadan devam etti.

Irak'ta 21 milyona yakın seçmen 329 sandalyeli parlamentonun 6. dönem milletvekillerini belirlemek üzere saat 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, bazı oy verme cihazlarında teknik arızalar yaşanmasına rağmen seçim aksamadan devam etti. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun IKBY Ofisi Başkanı Nibret Ömer düzenlediği basın toplantısında, bölgede toplam bin 312 seçim merkezi ve 5 bin 599 oy verme istasyonu bulunduğunu belirtti. Nibret Ömer, "Seçim süreci sabah saat 07.00'de başladığından bu yana 27 cihazda teknik aksaklık yaşandı, ancak teknik ekiplerimiz kısa sürede sorunları giderdi" dedi.

Oy verme işlemlerinin Irak genelinde ve IKBY'de normal şekilde sürdüğü ifade eden Ömer, "Oy verme işlemi saat altıya kadar devam edecek. Sürecin tamamlanmasının ardından veriler ve bilgiler özel cihazlarla Bağdat'a gönderilecek. Bellek kartları ve sandıklar ise Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu depolarına teslim edilecek" şeklinde konuştu. IKBY Ofisi Başkanı Nibret Ömer, seçim sürecinin şeffaflığını ve işlemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla saha ekipleri ve merkezi izleme odaları aracılığıyla seçim sürecini anbean takip ettiklerini vurguladı.

"Sürecin şaibesiz olması her şeyden daha önemlidir"

Seçimlere yoğun ilgi gösteren Erbil halkı, güçlü hükümet ve Kürtlerin Irak Meclisi'ndeki temsil oranının artması yönünde temennide bulundu. Oyunu kullanan Havkar Ahmet, seçimlerin demokrasi süreci açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Seçim gerçekten çok önemli ve gereklidir. Bu vesileyle bizi temsil edecek tarafı seçiyoruz. Vatana ve vatandaşa en iyi hizmeti sunacak kişilerin koltuk başında olmasını istiyoruz" dedi.

Seçimlerin şaibesiz geçmesinin önemine vurgu yapan Emin Hazim, "Oy kullanma süreci çok iyi geçti. Oy kullanmak çok önemlidir ama sürecin şaibesiz olması her şeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Seçmen Fatma Lokman ise "Seçimler sorunsuz ve akıcı bir şekilde geçti. Allah'tan tüm taraflara başarılar diliyorum, başkanımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Seçimlerin sıkıntısız geçtiğini kaydeden Nevzat Resul, "Bugün seçim günü Kürtler için çok önemli ve tarihi bir gündür. Oy kullanma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Bağdat'ta daha fazla temsilci elde edebilmek ve haklarımızı güvence altına almak için vatandaşları üzerlerine düşen milli görevi yerine getirmeye, sandık başına gitmeye davet ediyorum" dedi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.