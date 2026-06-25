Fatih Erbakan: Soyut tedbirlerin alındığı sınırlı bir paket getirilmiştir

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz adalet sistemindeki temel sorunların tasfiyesini beklerken, önümüze mahkemelerin iş yükünü azaltmaya yönelik soyut tedbirlerin alındığı, sınırlı bir paket getirilmiştir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erbakan, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12'nci Yargı Paketi ile ilgili, "İlk bakışta görüyoruz ki dağ fare doğurmuş görünümünde bir yargı paketi ile karşı karşıyayız. Başlangıçta, yaklaşık 60 maddeden oluşacağı ifade edilen paket, son haliyle neredeyse yarı yarıya azaltılmış ve toplumun büyük beklenti içerisinde olduğu pek çok husus paketin içerisinden çıkarılmıştır. Milletimiz adalet beklerken, iktidar usul değişikliğine odaklanmıştır. Milletimiz köklü bir çözüm beklerken iktidar kanadı teknik düzenlemelerle yetinme yolunu seçmiştir. Milletimiz adalet sistemindeki temel sorunların tasfiyesini beklerken, önümüze mahkemelerin iş yükünü azaltmaya yönelik soyut tedbirlerin alındığı, sınırlı bir paket getirilmiştir. Elbette ki mahkemelerin iş yükünün azaltılması, yargılamaların hızlanması ve dosya yükünün azaltılması önemlidir ancak Türkiye'nin sorunu yalnızca davaların uzun sürmesi değildir. 'Yargıda adalet' çok daha kapsamlı bir ifadedir ve ihtiyaç duyulan da budur. Türkiye'nin sorunu, adalet duygusunun zedelenmesi, vatandaşın hukuka ve yargıya olan güveninin sarsılmış olması, iktidara ayrı muhalefete ayrı hukuk uygulanması ve yıllardır çözülemeyen yapısal adalet meseleleri yüzünden adaletin uygulanmadığı duygusunun yerleşmesidir" dedi. Erbakan, bugüne kadar 11 yargı paketi çıkarılmasına rağmen adalet alanındaki sorunların halen büyüyerek devam ettiğini ve getirilen paketlerin ihtiyaçları karşılamadığını söyledi.

'ALINAN ÖNLEMLER GEREKLİDİR'

Erbakan, infaz düzenlemeleri, suça sürüklenen çocuk, nafaka düzenlemesi, KHK mağdurları, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yaş sınırı getirilmemesi başlıklarının paketten çıkarıldığı için vatandaşların beklentilerinin karşılanmadığını söyledi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Zirve için alınan önlemler gereklidir. Güvenlik tedbirlerinin alınması dünyadaki pek çok devlet başkanının katılacağı zirve için normaldir, birtakım hazırlıkların yapılması normaldir. Ancak bunlarda da aşırıya kaçarak vatandaşımızın özgürlüklerine, hayat konforuna bir olumsuz etki yapacak tavırdan, tutumdan kaçınmak gereklidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı