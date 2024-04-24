Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OLAYIN DEĞERLENDİRMESİNİ AZİZ MİLLETİMİZE BIRAKIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partilerin genel başkanlarıyla görüştüğü hatırlatılarak "Size davet gelmedi mi?" sorusu yöneltilen Erbakan "Bize davet gelmedi. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiridir. Bu olayın değerlendirmesini, takdirini de aziz milletimize bırakıyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri Mili Görüş çizgisinde siyaset yapan partiyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye her zaman devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz.

Doğrular milletin doğruları, milletin faydasına olan işler. Yanlışlar da milletin aleyhine olan işlerdir ama bizden 'Yanlışa da doğru' deyin, 'Bir noter makamı olun' yaklaşımı bekleniyorsa zaten bizim de orada durmamızın bir anlamı olmaz" dedi.

"YANLIŞ GÖRDÜKLERİMİZİ BELİRTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erbakan, bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'nda var mısınız?" sorusuna ilişkin şunları kaydetti; "Bu seçimlerde biz, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almadık. Bundan sonra da yine eleştirilerimize, yanlış gördüklerimizi belirtmeye de devam edeceğiz."