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Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunun ardından Özgür Özel dahil parti genel başkanlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini davet edip etmediğine yönelik soruya "Bize davet gelmedi. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiridir. Bu olayın değerlendirmesini, takdirini de aziz milletimize bırakıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OLAYIN DEĞERLENDİRMESİNİ AZİZ MİLLETİMİZE BIRAKIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partilerin genel başkanlarıyla görüştüğü hatırlatılarak "Size davet gelmedi mi?" sorusu yöneltilen Erbakan "Bize davet gelmedi. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiridir. Bu olayın değerlendirmesini, takdirini de aziz milletimize bırakıyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri Mili Görüş çizgisinde siyaset yapan partiyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye her zaman devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz.

Doğrular milletin doğruları, milletin faydasına olan işler. Yanlışlar da milletin aleyhine olan işlerdir ama bizden 'Yanlışa da doğru' deyin, 'Bir noter makamı olun' yaklaşımı bekleniyorsa zaten bizim de orada durmamızın bir anlamı olmaz" dedi.

"YANLIŞ GÖRDÜKLERİMİZİ BELİRTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erbakan, bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'nda var mısınız?" sorusuna ilişkin şunları kaydetti; "Bu seçimlerde biz, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almadık. Bundan sonra da yine eleştirilerimize, yanlış gördüklerimizi belirtmeye de devam edeceğiz."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Fatih Erbakan 23 Nisan 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (25)

Muhammed Duha Ertuğrul:

Evet taktir bizim yani milletin, bizde senin yanındayız çünkü sen haklısın ve doğrusun. Doğru ya doğru yanlışa yanlış demeye devam.

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hic33:

Çok ayıp gerçekten. Babasının hatırına insan davet eder. Devleti yöneten koca adamlar çocuk gibi davranıyor. "Ben sana küstüm" Hey Allahım, neler yaşıyoruz?

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Halil KURTULUŞ:

hatır işi ile devlet yönetilmez.

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yanıt50
Hek Tor:

Ali topu at... Ali topu tut... Tut topu Ali... La biz bunları bir yerlerden öğrenmiştik ama nereden hatırlayamıyorum... Eeeee, gerçek ''haksız mıyım''ın dediğine göre ''bunamaya başlamak'' çok fena yav.

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yanıt3
hic33:

Halil kurtuluş, bu yönetimle alakalı bir durum değil, bayram kutlaması. Herkesi çağırıp birini çağırmamak olmaz.

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yanıt10
Metin Yalcin:

Babası adam gibi adamdı, bundan bir cacık olmaz ..

yanıt19
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Saban Simsek:

Adam olani cagirirlar bu zurnayi kimcagirir

yanıt5
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Tarık Tarık:

İyi olmuş. Vefasızlara, bölenlere davet mavet yok. Mirasyedilere davet yok . Çapsızlara davet yok. Kendini nimetten sayanlara davet yok.

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Umut Yağcı:

İyi yaptı

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albatros :

iyi oluyor sana. rahmetli babanın, seni davet etmeyen hakkında söylediklerini dinleseydin, ondan medet ummaz kuyruğuna takılıp gitmezdin

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