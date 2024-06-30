Fatih Erbakan: İstanbul'da aldığımız oy gerçek oyumuz değildir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İstanbul'da almış olduğumuz oy oranı da aslında bizim gerçek oylarımız değil. İstanbul seçimleri üzerinde özellikle büyük bir kutuplaşma, büyük bir algı operasyonu gerçekleştirildi. Bu bir hayat memat meselesi haline getirildi. Burada büyükşehirde tekrardan CHP kazanmasın diye bizim kendi seçmenimizden Yeniden Refah'a oy vermeyenler oldu. Bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da İl Divan Toplantısı düzenledi. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantı basına kapalı düzenlendi. Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantı sonrası YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BARAJI OLAN YÜZDE 7'Yİ AŞTIK"

Erbakan, "31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul teşkilatlarımızla ilk defa bir araya geliyoruz. Bundan dolayı büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 31 Mart seçimlerinde Allah'ın lütfuyla Yeniden Refah Partimiz belediye meclis üyeliği seçimleri, Türkiye geneli yüzde 7'lik oy oranına ulaştı. 3 milyonun üzerinde bir oy sayısına ulaştı. Bu sonuçlara göre daha bir sene önce 14 Mayıs'ta almış olduğumuz oyları yüzde 100'ün üzerinde arttırdığımızı ortaya koymuş olduk. Yine 14 Mayıs öncesinde ulaştığımız 260 binlik üye sayımızı da bu bir senenin içerisinde 530 bine kadar yükselterek aynen oy sayımız gibi üye sayımızı da yüzde 100'ün üzerinde arttırdık. 63 belediye başkanlığı kazandık. Binin üzerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği kazandık. Bununla beraber 130 ilçede yüzde 20'nin üzerinde oy aldık. Bunların içerisinde yüzde 30, yüzde 40, yüzde 45 oy aldığımız yerler var. Belediye başkanlığını kazanamasak dahi yüzde 20'nin, 30'un üzerinde oy aldığımız çok önemli merkezler var. 210 ilçede yüzde 10'un üzerinde oy aldık ve aslına bakarsanız 300'den fazla ilçede de Türkiye barajı olan yüzde 7'yi aştık" dedi.

Önemli sonuçların alındığı illerin olduğunu belirten Erbakan, "Belediye başkanlığını kazanamasak dahi Düzce'de yüzde 30, Kahramanmaraş'ta yüzde 34, Konya'da yüzde 24, Kayseri'de yüzde 20, Elazığ'da yüzde 22 ve Bingöl'de yüzde 20'nin üzerinde oy oranına ulaştık. Bununla beraber Gaziantep'te yüzde 16'nın üzerinde Sakarya'da yüzde 13'ün üzerinde, Rize'de yüzde 17 buçuk ve bunun gibi diğer birtakım illerimizde de yine yüzde 10'un ve 15'in üzerinde oylar aldık. Son derece önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Yeniden Refah Partimizin Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen partisi, parlayan yıldızı ve 2028 seçimlerinin favorisi olduğunu bu seçimlerde ortaya koymuş oldu" diye konuştu.

"31 MART SEÇİMLERİNİN ASLINDA TARTIŞMASIZ TEK GALİBİ YENİDEN REFAH PARTİMİZDİR"

Erbakan, "31 Mart seçimlerinin aslında tartışmasız tek galibi Yeniden Refah Partimizdir. Çünkü bildiğiniz gibi kurulmasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmemiş olmasına rağmen girmiş olduğu ikinci seçim olmasına rağmen bir seneden daha kısa bir sürede oylarını yüzde 2.9'dan yüzde 7'ye çıkarmış, 1 buçuk milyondan 3 milyonun üzerine taşımıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oylarında artış oldu ama o artış büyük ölçüde blok olarak İYİ Parti ve HDP'den eriyen, ayrılan kopan oyların orada toplanmasıyla gerçekleşti. Orada bir kutuplaşma oldu. İYİ Parti'ye oy vermeyen yüzde 5'lik kesim HDP'ye bu seçimde oy vermeyen HDP seçmeni yüzde 4- 5. Bunları ilave ettiğinizde CHP'nin o klasik oyu olan 25'in 35'e çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla tırnaklarıyla kazıyarak, ilmek ilmek işleyerek sıfırdan bu noktaya gelen ve oylarını bu oranda arttıran Yeniden Refah Partimiz seçimin tartışmasız galibi oldu" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA ALDIĞIMIZ OY GERÇEK OYUMUZ DEĞİLDİR"

Erbakan, "İstanbul'da almış olduğumuz oy oranı da aslında bizim gerçek oylarımız değil. İstanbul seçimleri üzerinde özellikle büyük bir kutuplaşma, büyük bir algı operasyonu gerçekleştirildi. Bu bir hayat memat meselesi haline getirildi. Burada büyükşehirde tekrardan CHP kazanmasın diye bizim kendi seçmenimizden Yeniden Refah'a oy vermeyenler oldu. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim İstanbul'da aldığımız oy İstanbul'daki gerçek oyumuz değildir. İstanbul her zaman Türkiye genelinin üzerinde oy alan bir şehrimizdir. Türkiye geneli yüzde 7 olduğuna göre bizim İstanbul'da bu seçimde gerçek oyumuz aslında yüzde 8, yüzde 10 bandındaydı. Ancak bu kutuplaşma dolayısıyla bu oyları almadık. Ama inşallah bu oylar önümüzdeki seçimde daha da fazlasıyla İstanbul'da da Yeniden Refah Partimize gelecektir" diye konuştu.

"Erbakan, "AK Parti'den oylar buraya geldi. Niye buraya geldi? Buraya gelmesi çok önemli bir gösterge. Buradan partimizin baba ocağı olduğunu Milli Görüşün yegane temsilcisi olduğunu açık bir ispatıdır. Davamızın bereketi var. Merhum Erbakan Hocamızın ekmiş olduğu tohumların bereketi var. Ama bütün bunlarla birlikte marifet ittifaka tabidir. Şu zor şartlar altında şu imkansızlıklarla, hazine yardımı olmadan, medya gücü olmadan, gazeteler, televizyonlar olmadan, devletin iktidarın gücü olmadan dış güçlerin desteği olmadan bu sonucun elde edilmesinde, bu fedakar dava erlerinin, teşkilat mensuplarının, sizlerin payı var. Bu nedenle sizleri de bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.