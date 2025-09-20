Er Şehit ve Gaziler Platformu'ndan Eyleme Tepki

Er Şehit ve Gaziler Platformu, "Gaziler günümüzde maksadı siyasi olan ve kanun çalışmalarını hedef alan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan eylem bu düşünce ve hedefin eseridir, bizleri asla temsil etmemekte, irademizi yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Er Şehit ve Gaziler Platformu tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 3 yıldır süren kanun düzenleme taleplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde karşılık bulduğu, çalışmaların halihazırda devam ettiği belirtilerek, "Sürecin her aşaması şeffaf şekilde yürütülmekte olup, Meclis Milli Savunma Komisyonu da 'Şehit ve Gazilerimizin her meselesi bizim için siyaset üstüdür; onlar için ne yapsak azdır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyon, ilgili diğer komisyonlarla eşgüdüm içinde hareket ederek taleplerimizin kanunlaşması için sorumluluk almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Camia üyelerimizi, kamu bilgi güvenliğini tehlikeye atmayacak çerçevede bilgilendirmeye devam etmekteyiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve ilgili bürokratlarla, Komisyon Başkanı, milletvekilleri ve yasama uzmanlarıyla haftalık en az iki toplantı gerçekleştirdikleri belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanunlaşma süreçlerini kamu düzenine uygun destek ve takip sağlıyoruz. Camia üyelerimizi, kamu bilgi güvenliğini tehlikeye atmayacak çerçevede bilgilendirmeye devam etmekteyiz. Bununla birlikte belirtmek isteriz ki; geçmişte Şehit Yakını ya da Gazi sıfatını taşıdığı halde bu makamların gereğini yapmak yerine, siyasi bağlılıklarını öne çıkararak camiamızı dar bir çerçeveye hapseden davranışlarda bulunan kişiler olmuştur. Bu tür kişiler, süreçleri ve ziyaretler esnasında makamlara saygısızlıkla baltalamış; bazen devlet kurumlarına, bazen de kamu görevlilerine hakaret ederek partilerinin amaçları doğrultusunda milletimizin yumuşak karnı olan Şehitlik ve Gazilik makamını kullanmaya çalışmış, suistimal etmişlerdir. Biz, bu kişileri düzeltme ve topluma kazandırma gayretiyle hareket ettik; ne yazık ki bunda sonuç alamadık. Devletin farklı kademeleri de benzer rehabilitasyon çabalarını sürdürmüştür; ancak bu da sonuç vermemiş, Devlet Ricalimizi zor durumda bırakmıştır."

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan eylem bizleri asla temsil etmemektedir"

Açıklamada ayrıca, "Bir avuç siyasi saiklerle hareket eden şehit yakını ve gazi, büyük camiamızı temsil edemez ve temsil ettiği düşünülmemelidir. Gaziler günümüzde maksadı siyasi olan ve kanun çalışmalarını hedef alan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan eylem bu düşünce ve hedefin eseridir, bizlerin asla temsil etmemekte, irademizi yansıtmamaktadır. Kimse, uğruna Şehit ve Gazi olduğumuz Devletimizi aciz, zayıf veya muhatapsız gösteremez; hakikatleri çarpıtıp şahsi ve siyasi amaçları doğrultusunda kullanamaz. Şehitlik ve Gazilik; milletimizin ortak değeri, hiçbir partinin arka bahçesi değildir" ifadelerine yer verildi.

"Devlet nezdinde adalet, toplum önünde saygıdır"

Açıklamada, "Bizler, devletimize yürekten bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyor; Meclis komisyonlarımızdaki müzakere sürecine inanıyor ve sürecin hukuka, kamu düzenine ve onaylanmış usullere göre tamamlanmasını bekliyoruz. Tek talebimiz; kanun önünde eşitlik, Devlet nezdinde adalet, toplum önünde saygıdır. Terörle mücadelede iliklerine kadar bedel ödemiş kişiler olarak sahadaki fedakarlığın masada da karşılık bulmasını istiyor, terörün masada da bitirilmesini 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin vücut bulmasını temenni ediyoruz" denildi.

"Hak ve onur mücadelemiz, yasal zeminde kararlılıkla devam edecektir"

Devletin şehit ve gazileri incitmeyeceğine dair güvenlerinin tam olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatan uğruna canını verenlerin hatırası ve onuru, hiçbir siyasi ideoloji veya şahsi çıkar için istismar edilemez. Bu tür istismarları kınıyor, kabul etmiyor ve Devletimizin bu konuda caydırıcı tedbirler almasını talep ediyoruz. Kamuoyundan ricamız; bilgi kirliliğine, ajitasyona ve şahsi menfaat uğruna yürütülen çarpıtmalara itibar etmemenizdir. Hak ve onur mücadelemiz, yasal zeminde, Devletimizin güvencesiyle ve kamu vicdanının desteğiyle kararlılıkla devam edecektir." - ANKARA