Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

Demokrat Parti'nin olaylı kongresinin ardından partisinden istifa eden ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP'ye yeşil ışık yakan Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi.

BERAAT KARARINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Ölmüş annesine ve eşine hakaret eden kişi için beraat kararı verildiğini belirten Enginyurt, sert ifadelerle adalet sistemini eleştirdi.

"SANA BUNUN HESABINI SORMAZSAM ALLAH CANIMI ALSIN"

Enginyurt "Benim ölmüş anama küfrediyor, namusuma ve şerefime dil uzatıyor. Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin. Ordu hakimi, hangi vicdanla beraat kararı verdin? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Adaletiniz bu mu sizin? Yazıklar olsun adaletinize! İdam vermezseniz, zindanlara atmazsanız namertsiniz! Ordu hakimi, sana bunun hesabını sormazsam Allah canımı alsın!

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN DUY SESİMİ"

Anama ve eşime küfreden birine nasıl beraat verdin? Utanmıyor musun? Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar pervasızlık olmaz. Yeter artık! Recep Tayyip Erdoğan, duy sesimi! Anama küfredene beraat veriliyor. Bu nasıl bir adalet sistemi?" dedi.