Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
ABD'nin California eyaletinde korkutan yangın: 30 bin kişiye tahliye emri verildi

Ülkeyi ayağa kaldıran yangın! Evi arabayı bırakıp kaçtılar
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz hakkında yeni gelişme

Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti'den istifa eden ve adı CHP ile anılan Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında adeta deliye döndü. Ölmüş annesine ve eşine küfür eden kişiye beraat kararı verilmesine tepki gösteren Enginyurt "Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin. Yazıklar olsun adaletinize. İdam vermezseniz namertsiniz! Zindanlara atmazsanız namertsiniz" dedi.

Demokrat Parti'nin olaylı kongresinin ardından partisinden istifa eden ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP'ye yeşil ışık yakan Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi.

BERAAT KARARINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Ölmüş annesine ve eşine hakaret eden kişi için beraat kararı verildiğini belirten Enginyurt, sert ifadelerle adalet sistemini eleştirdi.

"SANA BUNUN HESABINI SORMAZSAM ALLAH CANIMI ALSIN"

Enginyurt "Benim ölmüş anama küfrediyor, namusuma ve şerefime dil uzatıyor. Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin. Ordu hakimi, hangi vicdanla beraat kararı verdin? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Adaletiniz bu mu sizin? Yazıklar olsun adaletinize! İdam vermezseniz, zindanlara atmazsanız namertsiniz! Ordu hakimi, sana bunun hesabını sormazsam Allah canımı alsın!

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN DUY SESİMİ"

Anama ve eşime küfreden birine nasıl beraat verdin? Utanmıyor musun? Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar pervasızlık olmaz. Yeter artık! Recep Tayyip Erdoğan, duy sesimi! Anama küfredene beraat veriliyor. Bu nasıl bir adalet sistemi?" dedi.

Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Uzak Şehir'in Sadakat Alabora'sı sosyal medyada bambaşka
img

Ezeli rakipten oyuncu aldılar
img

Babasına yaptığı şaka genç kadının hayatını değiştirdi
500

Yorumlar (26)

Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Şu üsluba bak...Bu mu devleti ve milleti temsil ediyor ve edecek...Vay ki vay...Biz bitmişiz de haberimiz yokmuş...

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme108
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYavuz:

Bu ne vakit inmiş dağdan? En son hatırladığım kadarıyla dağda uluyordu…

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme91
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver Soran:

Şu adamın milletvekili olması malesef ülkemizin geldiği yerin resmidir

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçek bu:

en çirkef adam

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kara:

Gereksiz bir adamsın Cemal

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Bu arkadaşın lütfen Ülke için faydalı bir kaç şeyi yazmanız mümkün mü... Ne işe yarıyor mesela ben bilmiyorumda

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM. B.:

Küfür çok çirkin olmuş elbette Lakin hapis cezası da olmaz tabi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZiro Latife:

Padişaha küfür olmaz ise kimseye olmaz adalet cumhuriyet lütfen

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Hadi beraat verdi ona diyelim bu adama niye fezleke gönderiyor.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga H:

1-2 hafta ceza alabilir siyasi ve tvde ki kişiler ağır hakaretlere tahammül etmeyi diye kanun maddesine ar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Antrenörün sözleri ortalığı karıştırdı

Antrenörün sözleri ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı

O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı
Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de askeri hazırlıklar alarm seviyesine çekildi
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm izle! Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki var mı? Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, başkanı kimdir? Siber Güvenlik Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (8 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Ocak Erzurum'da nerede deprem oldu? Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 8 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.