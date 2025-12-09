Haberler

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, engelli hakları kapsamında 2013 yılından bu yana 3 bin şikayet başvurusu alındığını belirtti. TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin sorunlarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, "Kurumumuza engelli hakları kapsamında 2025 yılı 25 Kasım ayı itibarıyla 360, 2013 yılından bu yana yaklaşık 3 bin şikayet başvurusu yapılmıştır." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı.

Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Küçükevciloğlu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun komisyon üyelerine sunum yaptı.

Yalçın, engellilerin 8 gruptan oluştuğunu, bunlardan biri için yapılan olumlu düzenlemenin bir başkasına uymayabildiğini belirterek, bu nedenle düzenlemelerde hassasiyet gözetilmesi gerektiğini, her engellinin durumuna göre ayrı işlemler yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

Kuruma yapılan başvurular ile ilgili bilgiler paylaşan Yalçın, "Kurumumuza engelli hakları kapsamında 2025 yılı 25 Kasım ayı itibarıyla 360, 2013 yılından bu yana yaklaşık 3 bin şikayet başvurusu yapılmıştır." dedi.

Yalçın, insan hakları konusunda farkındalık çalışmaları yaptıklarını, 2025 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin kurumlarının sitesini ziyaret ettiğini belirtti.

Küçükevciloğlu, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalının herhangi bir gün şartı aranmaksızın sürekli iş göremezlik gelirine hak kazandığını, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 91 bin 404 kişinin sürekli iş göremezlik geliri aldığını aktardı.

Altun da 2000'de yapılan genel nüfus sayımına göre ülkede 1 milyon 234 bin 139 engelli vatandaşın bulunduğunu, bunların yüzde 59'unun erkek, yüzde 41'inin kadın olduğunu belirtti.

TÜİK'in 2011'de yaptığı Nüfus ve Konut Araştırması'na göre Türkiye'de 4,9 milyon engelli bulunduğunu, bunlardan 2,1 milyonun erkek, 2,8 milyonun kadın olduğunu anımsatan Altun, Sağlık Bakanlığının 2024 yılındaki e-Rapor sisteminden ilk kez engellilik raporu alanların yüzde 49,2'sinin kadın, yüzde 50,8'inin ise erkek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile çalıştıklarını belirten Altun, Bakanlığın engelli vatandaşların oranlarına ilişkin çalışmalar yaptığını, bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
title