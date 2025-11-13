Haberler

Engelli Bireyler Ayrımcılık Başvurularının Önemli Bir Kısmını Oluşturuyor

Engelli Bireyler Ayrımcılık Başvurularının Önemli Bir Kısmını Oluşturuyor
Güncelleme:
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yapılan sunuma göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na yapılan başvuruların yüzde 20'si ayrımcılık temelli olup, bunun yüzde 20'sini engelli bireyler oluşturuyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu'nda sunum yapan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Muhammet Ecevit Carti, "Kuruluş tarihimizden itibaren bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 başvurunun yüzde 20'sinin ayrımcılık temeliyle yapılan başvurular olduğunu söylemek mümkün, bunların da yüzde 20'sinin engelli vatandaşlarımızdan, engelli bireylerden gelen başvurular olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Mertoğlu'nun açılış konuşmasının ardından TİHEK 2'nci Başkanı Muhammet Ecevit Carti, sunum yaptı. TİHEK'e başvuran vatandaşlara idari ve hukuki süreçler konusunda yol gösterdiklerini belirten Carti, "Bize gelen başvuruların genel olarak yüzde 99'u gerçek kişilerden, yüzde 1'i tüzel kişilerden. Yüzde 70'e yakın kısmı daha ziyade ayrımcılığa uğrama ihtimali yüksek olan daha duyarlı kesimlerden geliyor. Ayrımcılıkla ilgili başvuruları uzun bir süreç içinde değerlendiriyoruz. Önce Ön İnceleme Birimi'ne gelen başvuruların usule uygun olup olmadığı, konunun görev alanımıza girip girmediği gibi hususlar bağlamında değerlendirildikten sonra ilgili birime gönderiliyor. Ayrımcılıkla Mücadele Birimi bunları inceledikten sonra Kurula müzekkere olarak sunuyor, Kurul da bunları değerlendiriyor. Engellilik temelinde ayrımcılığın şöyle bir önemi var; bize gelen başvurular arasında en büyük oran engellilik temelinde ayrımcılık. Kuruluş tarihimizden itibaren bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 başvurunun yüzde 20'sinin ayrımcılık temeliyle yapılan başvurular olduğunu söylemek mümkün, bunların da yüzde 20'sinin engelli vatandaşlarımızdan, engelli bireylerden gelen başvurular olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Carti, daha sonra kuruma yapılan başvurulardan ve uygulanan cezalardan örnekler verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
