Enerji Bakanı Dönmez: '14 Mayıs çok kritik bir seçim'

'14 MAYIS ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhtarlarla yaptığı toplantının ardından ilçede kurulan halk pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ardından Sarıcakaya Belediye Başkanlığı'na geçen Bakan Dönmez, burada toplanan vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçimden geçeceğini ifade eden Bakan Dönmez, "Önümüzdeki çok kritik bir seçim var. 14 Mayıs'ta şunu oylayacağız; 'Bu hizmetler, bu yatırımlar, milli birliğimiz beraberliğimiz altında devam etsin mi etmesin mi? Bakın birileri bayrağımızın altında milli marşımızı okuyamayanlarla birlikte hareket ediyor. Çok iyi görüyorsunuz. Onlara gereken dersi, 14 Mayıs'ta sandıkta vermeye hazır mıyız? Şu topraklar, fazla değil 100 yıl önce atamızdan, dedemizden bize emanet. Ben de bu coğrafyanın insanıyım. Binlerce şehidimiz oldu. Yetmedi, özellikle 40 yıldır bu ülkeyi bölmeye çalışan insanlara karşı da mücadele verdik. 282 şehidimiz var bu topraklarda. Şehitlerimizin miras bıraktığı bu toprakları sonuna kadar savunmaya hazırız. Ama birileri kapalı kapılar ardında, masanın altında, üstünde bunlara bir şeyler vadetti ki şimdi Kandil'den, oradan buradan bunlara destek mesajları geliyor. Çıkıp açıkça söylesinler. Onların adamları da buraya gelecek. 'Siz ne vadettiniz onlara? Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız' diyeceksiniz. Aksi takdirde bu ülkeyi bu adamlara teslim edecek olursak inanın bugünlerimizi çok ararız" dedi.

Belediye önünde toplanan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Dönmez, meydanda beraberindeki AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile birlikte yemek dağıttı.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,