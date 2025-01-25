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"En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketinde dikkat çeken sonuç

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Asal Araştırma, Türkiye'de en beğenilen siyasetçi anketinin sonuçlarını yayınladı. Listenin zirvesine ABB Başkanı Mansur Yavaş oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

Asal Araştırma, 10-14 Ocak tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara, " Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusunu yöneltti. 18 yaş ve üzeri vatandaşlarla gerçekleştirilen araştırma anketi sonucunda en sevilen siyasetçi belli oldu.

MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA

Türkiye'nin en sevilen siyasetçisi yüzde 19.5 oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş oldu. Listenin ikinci sırasında yüzde 17.2 oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü sırada yüzde 15.3 oranla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Listede CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 6 oranla dördüncü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 3.8 oranla beşinci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2.6 oranla altıncı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2.1 oranla yedinci, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 1.9 oranla sekizinci, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1.7 oranla dokuzuncu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali babacan yüzde 0.5 oranla onuncu oldu.

"HİÇBİRİ" DİYENLERDE DİKKAT ÇEKEN ORAN

Ankette yüzde 18.1 kişi "Hiçbiri" yanıtını verdi. Bu oranın listenin zirvesinde yer alan Mansur Yavaş'tan sonraki en yüksek oran olması dikkat çekti. Öte yandan, katılımcıların yüzde 4.6'si "Diğer", yüzde 6.7'si ise "Fikrim yok/Cevap yok" dedi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

televizyonu açtığımda onu görünce selevat getirip kanal değiştiriyorum yalan söyleyip aptal yerine koymaya çalışan birinin gözümde hiç bir değeri yoktur

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

En sevilen siyasetçi Selahattin Demirtaş. Gerisi fasa fiso.

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Haber YorumlarıGokhan Turhan:

cahepe daha buna karşılık imamoglunu çıkarırsa aday büyük aptallık yaparlar

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