En beğenilen muhalefet lideri kim? Son ankette 2 isim zirve için kıyasıya mücadele verdi

2018 seçimlerini en doğru bilen anket şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma, muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmene "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisidir?" diye sordu. Zirve için Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu kıyasıya bir mücadele verirken, Akşener yüzde 28,9 ile birinci, Kılıçdaroğlu ise yüzde 26,8 ile ikinci oldu. HDP'li Selahattin Demirtaş ise yüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye adım adım seçime doğru giderken, araştırma şirketleri de anketlerine hız verdi. Şirketler, neredeyse her gün yeni bir anketle kamuoyunun karşısına çıkmaya devam ediyor. Son anket ise ORC Araştırma tarafından yapıldı. Ancak bu kez ne partiler soruldu, ne de Cumhurbaşkanlığı adaylığı.

EN BEĞENDİĞİNİZ MUHALEFET LİDERİ HANGİSİ?

Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlerle yapılan ankette "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisidir? diye soruldu. Zirve için iki isim kıyasıya mücadele etti.

ZİRVEDE AKŞENER YER ALDI

Dikkat çeken ankette en beğenilen lider %28,9 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener oldu. Akşener'in ardından ikinci sırada %26,8 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Bu iki isim arasındaki fark ise yüzde 2,1 oldu.

DEMİRTAŞ ÜÇÜNCÜ OLDU

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ise yüzde 9,6 ile listeye üçüncü sıradan girdi. Yüzde 6,9 ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dördüncü olurken, yüzde 6,4 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beşinci sırada yer aldı.

Listede sıralama şöyle devam etti: