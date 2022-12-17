En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! İlk 5'te AK Partili tek belediye var

ALF araştırma 2022'nin en başarılı belediye başkanları anketinin sonuçlarını paylaştı. İlk sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı araştırmada ilk 5'e AK Partili belediye olarak sadece Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin girdi.

ALF araştırma şirketi, '2022 yılının en başarılı belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma, 30 büyükşehirde 14 bin kişiyle yapıldı.

Ankete göre ilk dört sırada CHP'li belediyeler yer alırken AK Parti'nin Gaziantep Belediyesi ise beşinci sırada yer aldı. Anketin sonuçları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 62,2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 60,8

Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer: Yüzde 58,7

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Yüzde 58,0

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 57,2