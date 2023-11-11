Emperyalizme ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları Platformu İsrail'e Gemiyle Mal Gönderilmesini Protesto Etti

Emperyalizme ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları Platformu ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'ndan, İsrail'e gemiyle mal götürülmesini protesto etti. Grup adına açıklama yapan Kutlu Dane, 'Bizler Emperyalizme ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları olarak İsrail ile Türkiye limanları arasında karşılıklı emtia sevkiyatı yapılıyor olmasını protesto ediyoruz' dedi.

EMPERYALİZME ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları Platformu ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'ndan, İsrail'e gemiyle mal götürülmesini protesto etti. Grup adına açıklama yapan Kutlu Dane, Bizler Emperyalizme ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları olarak İsrail ile Türkiye limanları arasında karşılıklı emtia sevkiyatı yapılıyor olmasını protesto ediyoruz dedi.

Emperyalizme ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'ndan gemiyle İsrail'in Ashdod Limanı'na tonlarca mal götürülmesini protesto etti. Limanda toplanan grup, pankart açarak 'İşçi Sınıfı Filistin'in Yanında', 'Soykırıma Değil Direnişe Ortak Ol' ve 'İsrail'e Boykot Filistin'e Özgürlük' sloganları attı.

Grup atına basın açıklaması yapan Emperyalizme ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları Platformu Sözcüsü Kutlu Dane, 4 bin 300'ü çocuk olmak üzere 10 bin 500'den fazla ölü. 26 binden fazla yaralı. Canını kurtarmak için yollara düşen ama tepelerine yağan bombalarla katledilen binlerce insan. Tepesine bomba yağdırılarak yok edilen mahalleler, caddeler bütün bir altyapı. Yakıt girişi engellendiği için hizmet veremez hale gelen 18 hastane. Ayakta kalan hastanelerin etrafında beklerken katledilen, uzuvları kopan, vücudu parçalanan insanlar. Daha dün gece bir hastaneyi hedef alan İsrail, birçoğu çocuk olan çok sayıda Filistinliyi katletti. Bunların hepsinin faili Siyonist İsrail Devleti'dir. Bu devlet bir aydır yukarıdaki filleri işlerken Gazze'de yaşayan milyonlarca Filistinliyi eskisinden de ağır bir abluka altına almış. Neredeyse içme suyundan bile mahrum bırakıp bir soykırıma girişmiştir. Hal böyleyken, bugün burada, gemiye bir hafta sonra İsrail'in Ashdod limanına varmak üzere yüzlerce konteyner yükleniyor. Daha pek çok şirket İsrail'le ticaret yapılmasında rol oynamakta. Bizler Emperyalizme ve Siyonizm'e Karşı Filistin Dostları olarak İsrail ile Türkiye limanları arasında karşılıklı emtia sevkiyatı yapılıyor olmasını protesto ediyoruz dedi.