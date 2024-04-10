Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Siirt'te yaşanan itiraz sürecinde Siirt DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a emniyet görevlisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

"BUNLAR DELETİN POLİSLERİ, SENİN DEĞİL"

3 Nisan'da kaydedilen görüntüde DEM Partili Sarıtaş, içeri girmek istedi. Bu esnada emniyet görevlisi, Sarıtaş'ın karşısına dikilerek içeri almak istemedi. Bu duruma sinirlenen Sarıtaş, emniyet görevlisine "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bunlar devletin polisleri, senin değil" diyerek çıkıştı.

"SEN BU DEVLETİN MİLLETVEKİLİ DEĞİLSİN"

Bu sırada polislerin başındaki görevli Sarıtaş'ın bu tavırlarına sinirlenerek "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Sen bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin" dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Kaan Güler - Politika

DEM Parti Siirt Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500

Yorumlar (6)

Ayhan erdem:

Helal olsun işde polis budur anlından opmek gerek

119
76
yanıtYanıtla
Mehmet Altin:

Helal amirim baş tacı sın. Gurban olurum size ben. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin cansın...??

104
61
yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Devletin vekili değilsiniz diyorsunuz ama sizden kesilen vergilerden maaşları ödeniyor ? İronik bir durum. Hepimiz kardeşiz ama bazıları çırığını çıkarıyor ne yazık ki

51
21
yanıtYanıtla
Irfan Baskoy:

söylenecek en güzel şeyi söylemiş tebrik ediyorum

16
13
yanıtYanıtla
Apechi Baba:

Bu ülkenin vekili değilse hangi ülkenin vekili,nereden seçildi ve o polis nerenin polisi ve ne işi var orda

15
5
yanıtYanıtla
Murat Bingöl:

Senin allahina kurban olurum adam adam

4
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title