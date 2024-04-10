Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Siirt'te yaşanan itiraz sürecinde Siirt DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a emniyet görevlisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

"BUNLAR DELETİN POLİSLERİ, SENİN DEĞİL"

3 Nisan'da kaydedilen görüntüde DEM Partili Sarıtaş, içeri girmek istedi. Bu esnada emniyet görevlisi, Sarıtaş'ın karşısına dikilerek içeri almak istemedi. Bu duruma sinirlenen Sarıtaş, emniyet görevlisine "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bunlar devletin polisleri, senin değil" diyerek çıkıştı.

"SEN BU DEVLETİN MİLLETVEKİLİ DEĞİLSİN"

Bu sırada polislerin başındaki görevli Sarıtaş'ın bu tavırlarına sinirlenerek "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Sen bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin" dedi.