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Emniyet Genel Müdürü Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyarette Bulundu

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ayyıldız, emniyet müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Ayyıldız, Dağdeviren'den Bolu'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayyıldız, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.