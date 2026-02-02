Haberler

Emine Erdoğan, Alev Alatlı'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2. yılında andı. Emine Erdoğan, Alatlı'nın fikir mirasının gençler için değerli olduğunu ve kaleminin gücüyle bir nesil için mücadele ettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında andı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde Alev Alatlı Hocamızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Ömrünü idrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya adadı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna mücadele etti. Ardında bilhassa sevgili gençlerimiz için bıraktığı paha biçilemez fikir ve düşünce mirasının, yarınları inşa edecek yüreklerde filizlenerek yaşamayı sürdürmesini diliyorum" dedi.

