Haberler

Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Görüştü

Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin konusundaki çalışmalar için teşekkürler iletildi ve insani yardımların kalıcı sonuçlar doğurması temenni edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ndeki görüşmede Emine Erdoğan, Filistin konusundaki çalışmaları ve yardımlarından dolayı Lazzarini'ye teşekkür etti. Lazzarini de Emine Erdoğan'ın Filistin konusundaki liderlik rolüne işaret ederek, teşekkürlerini iletti. Görüşmede, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Filistin halkı için büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmaların, acıları sona erdirecek somut ve kalıcı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

Beşiktaşlılar çok şey bekliyordu, 3. Lig'e gönderildi