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Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan siteyi ziyaret eden Emine Erdoğan'ı, 11 yaşındaki bir kız çocuğu ellerinde çiçekle "Evimize hoş geldiniz." diyerek karşıladı. Emine Erdoğan, daha sonra burada kız çocuklarıyla tek tek selamlaşarak çocuk sitesinin içerisindeki ilk Türk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen'in adının verildiği çocuk evini ziyaret etti. Buradaki koruma ve bakım altındaki 8 kız çocuğuyla sohbet eden Emine Erdoğan, onlarla yakından ilgilendi. Erdoğan, çocukların "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında tariflere uygun hazırladığı zencefil şerbeti ve su muhallebisi ikramlarını tattı.

Gastronomi bölümü okuyan ve ileride şef olmak isteyen 16 yaşındaki çocuk tarafından Erdoğan'a, "gastronomi şehri" Hatay'ın yöresel tariflerinin yer aldığı kitap hediye edildi.

Emine Erdoğan'a ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da eşlik etti.

"Ne mutlu ki, Gönül Elçileri Projesiyle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikayesine dönüşüyor"

Erdoğan, program sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde Hatay'da temelleri atılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde kızlarımızla buluştum. Bu özel yer, kızlarımızın potansiyellerini keşfetmeleri ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanların seferber edildiği bir yaşam alanı. Gönülden inanıyorum ki çocuklarımız burada, hayallerini yeşertecek, hayatlarını yeniden inşa edecek. Ne mutlu ki, Gönül Elçileri Projesiyle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikayesine dönüşüyor. Dileğim, bu sıcak yuvanın her köşesinde filizlenen umutların, geleceğin en güzel başarı hikayelerine ilham olmasıdır. Hayalinin gerçekleştiğini göremeden vefat eden Serdar Demir Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum."

Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin yapım süreci

Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği tarafından 2021'de, 50 kapasiteli Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) ve 30 kapasiteli Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM) Hizmet Binası yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Mevcut kuruluşun yapılması fikri ilk olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinde (TUSAŞ) üst düzey yönetici olarak çalışan Serdar Demir'in Hatay'da korunma ihtiyacı olan çocukların kalabileceği bir "yetimhane" yapmak istemesiyle başladı ancak Demir, bu hayalini gerçekleştiremeden trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ardından onun bu hayallerini gerçekleştirmek üzere arkadaşları işe koyularak çocuk kuruluşu için çalışmalara başladı. Mutlu Hayatlar Derneği ile yapılan protokole geçen yıl ek yapılarak TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği de dahil edildi. Protokolde yer alan taraflara ek olarak kuruluşun inşası ve tefrişatına ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, STM ve TEI katkı sağladı.

Yapılan protokol gereğince, geçen yıl 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Gününde temeli atılan site, bir yıl dolmadan yapım işi tamamlanarak 17 Eylül'de hizmete alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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