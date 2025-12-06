Haberler

Emine Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını duyurdu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nin açılışında, geleceğin emaneti olan çocuklar için bir araya geldiklerini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dijital dünyanın hızla değişen koşulları, çocuklarımızın korunmasını artık ertelenemez bir sorumluluk haline getiriyor. Sanal ortamda siber zorbalık, dijital bağımlılık ve daha pek çok riskle karşı karşıya kalan çocuklarımız için yetişkinlerin bilinçli rehberliği büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamaktan memnuniyet duydum. Herkesi, çocukların dijital haklarını güçlendirmek için bu sözleşmeye destek vermeye davet ediyorum. Mesajlarıyla daha iyi bir geleceğe hizmet edecek olan zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, TRT Ailesi başta olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum."

