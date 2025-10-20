Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Forumu" kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellere ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Galata Kulesi'ne "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görsellerin yansıtılmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kalbinde yükselen Galata Kulesi, 'Sıfır Atık' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda, dün akşam Galata Kulesi'nde yapılan etkinliğe ilişkin görsellerin bulunduğu video da yer aldı. - ANKARA
