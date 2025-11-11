Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Mesajı: Her Fidan Geleceğimize Armağan Olsun

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajında, "Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu topraklara sevdalı olmak; sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, 'Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir. Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun" dedi.