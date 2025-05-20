Emine Erdoğan'dan Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırşehir'de hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Dr.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırşehir'de hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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