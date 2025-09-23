Emine Erdoğan'dan 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' etkinliğine ilişkin paylaşım

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, etkinlik vesilesiyle uluslararası önemli isimlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ailenin, toplumun temel biriminden öte sürdürülebilir, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın da asli unsuru olduğunu belirten Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler de aileyi korumak ve güçlendirmek için ortak çalışma alanlarımızı ele aldık. Aile odaklı yaklaşımların uluslararası işbirliğini nasıl pekiştirebileceğini, toplumsal istikrara nasıl katkı sunabileceğini ve yerelden küresele dönüştürücü bir güç olarak nasıl rol oynayabileceğini değerlendirdik. Zira biliyoruz ki aile, değerlerin taşıyıcısı, çocuklarımız için en güvenli sığınak ve insanlığın yarınıdır. Krizlerin, çatışmaların ve afetlerin gölgesinde bize yol gösteren hakikat, dayanışmanın aileden başladığıdır. Türkiye olarak, barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inanıyoruz. Öyle ki aileyi koruyabildiğimiz ölçüde, daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir dünya inşa edebiliriz. Bu doğrultuda belirtilen her görüş ve önerinin, aile kurumunu koruma yolunda, küresel ölçekte atılacak adımlara ilham olacağına yürekten inanıyorum." - NEW YORK

