Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 yıl önce kapatılan kapı yeniden açıldı

Erdoğan talimat verdi, 13 yıl sonra Suriyeliler için yeniden açıldı

 Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 40 yaralı

30 araç birbirine girdi! 2 ölü, onlarca yaralı var

Emine Erdoğan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' paylaşımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkının, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde olduğunu belirterek, "Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkının, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde olduğunu belirterek, "Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim. Dünya İnsan Hakları Günü'nü gerçek amacına kavuşturalım. Yoksa bugün, insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun Gazze'yi "çocuk mezarlığı" olarak tanımlamasının üzerinden 410 gün geçtiğini, bugün soykırımın 431'inci günü olduğunu belirtti.

Gelinen noktada İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uluslararası birçok sözleşmede hakları koruma altına alınmış "insan" tanımının, sadece Batı'nın belirlediği sınırların içindekileri kapsadığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkı, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde. Masumların zalimce öldürüldüğü bu düzende hak ve hukuk kavramları da içi boş birer söze dönüşmüş durumda. Zira insan hakları, sadece kağıt üzerinde değil, eylemlerimizde, duruşumuzda ve sesimizde anlam bulur. Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim. Dünya İnsan Hakları Günü'nü gerçek amacına kavuşturalım. Yoksa bugün, insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
img

Esad'ı koltuğundan eden adamın babasının mesleği bakın neymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir? 10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 10 Aralık 2024 Salı günü neler gelecek? Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi? Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.