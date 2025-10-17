Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi. İstanbul'da 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından yapılan görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de katıldı. Görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin destek, katkıları ve liderliği için teşekkür etti. Görüşmenin ardından Maarif Vakfı ile Jeffrey Sachs'ın başkanı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

GÖRÜŞMEDE GAZZE KONUSU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs görüşmesinde Gazze konusunda yapılabilecekler ele alındı. Sachs, bundan sonraki adımın Filistin'in BM'de tanınması olması gerektiğini ifade etti.