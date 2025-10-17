Haberler

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ile görüştü

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi. İstanbul'da 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından yapılan görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de katıldı. Görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin destek, katkıları ve liderliği için teşekkür etti. Görüşmenin ardından Maarif Vakfı ile Jeffrey Sachs'ın başkanı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

GÖRÜŞMEDE GAZZE KONUSU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs görüşmesinde Gazze konusunda yapılabilecekler ele alındı. Sachs, bundan sonraki adımın Filistin'in BM'de tanınması olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.