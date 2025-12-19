Haberler

EMEP'li Bayhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna sundukları raporu değerlendirdi

Güncelleme:
EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında hazırladıkları rapor hakkında bilgi verdi. Raporda terörle mücadele için gerekli adımlar vurgulandı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında partisinin hazırladığı rapora ilişkin bilgi verdi.

Bayhan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında rapor yazma sürecine, Komisyonun çalışmalarına değinerek eleştirilerde bulundu, toplumun tüm kesimlerini hazırladıkları raporu incelemeye davet etti.

Hazırladıkları raporun üç ana bölümden ve 35 sayfadan oluştuğunu belirten Bayhan, raporun sömürgecilere karşı, halkların ortak çıkarlarını ve kader birliğini enternasyonal bakış açısıyla ele aldığını söyledi.

Silahların kalıcı biçimde susması için atılması gereken adımların bulunduğuna dikkati çeken Bayhan, şunları kaydetti:

"Çözüm için değilse bile silahların yeniden konuşmaması, anaların gözyaşlarının yeniden akmaması için atılması gereken adımlar var. O açıdan bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerde hiç olmazsa bunun için somut adımlar atılması ve burada da amalar, fakatların olmaması gerektiğini söylüyoruz. Sonuç olarak, daha büyük bölgesel bir savaşın dayanağı olacak bir barış istemiyoruz."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
