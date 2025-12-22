DEM Parti İmralı Heyeti EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'ı Ziyaret Etti

Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, EMEP Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. EMEP Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türbinlerde yaşanan bu çirkin saldırılar karşısında özellikle Leyla Zana'nın yanında olduğumuzu bu yaşanan gelişmeleri kınadığımızı ifade etmek isterim. Kürt sorunun çözümünde demokratik eşit haklara dayalı bir çözüm için tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde barış kapılarının aralandığı bir dönemde ne yazık ki böylesi çirkin şeylerle de karşılaşıyoruz. O yüzden bir kez daha Leyla hanımın yanında olduğumuzu bu tür yakıştırmaların bu tür çirkinliklerin karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. Birkaç gündür kamuoyunda da süren tartışmaları hep birlikte izliyoruz. Sürece dair süren tartışmalar, komisyonun yaptığı çalışmalar açıklanan raporlarla birlikte önümüzdeki süreçte yeni bir dönemin de yeni bir sürecin de kapısının aralanacağını da ifade etmek isteriz. Bu raporda; Kürt halkının taleplerini ve özlemlerini yansıtma konusunda zayıflıkların olduğunu da belirtmek isteriz. Biz parti olarak da raporumuzu kamuoyuyla paylaştık. Yüzyıllık tarihsel bir sorunun yaşanan acıların, yaşanan çatışmaların, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi konusunda parti olarak dün de bugün de yarın da elimizden gelen çabayı göstereceğimizi bu sürecin barışla taçlanması, bu sürecin eşit haklar temelinde sonuçlanması konusunda da çalışma alanında düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BARIŞA EN YAKIN ZAMAN DİLİMİNDEYİZ'

DEM Partili Pervin Buldan ise barışa en yakın zaman diliminde olunduğunu ifade ederek, "Onurlu bir barışın gerçekleşebilmesi için elbette ki herkesin bu sürece katkı vermesi gerekiyor. Artık ellerin değil gövdelerin taşın altına girmesi gerekiyor. Bu konuda biz EMEP'in her türlü desteğini gelinen aşamalarda gördük. Yaptıkları açıklamalarla yanımızda durduğunu sürece katkı sunduklarını hep izledik ve gördük. Bundan sonra da bunun devam edeceği konusunda elbette ki biraz önce yapmış olduğumuz toplantıda görüşmede bir hem fikirlilik var. Çünkü Kürt sorunu ya da demokratikleşme meselesi sadece Dem Parti'yi ve sadece Kürtleri ilgilendiren bir mesele değil. Bu mesele 86 milyon insanı ilgilendiren bir mesele. O yüzden de herkesin katkısına ihtiyacımız var" dedi.