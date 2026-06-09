Haberler

EMEP'li Demir, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki çalışmalarda muhalefetin etkisizleştirilmek istendiğini iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yapılması planlanan yasal düzenlemelerde muhalefetin bilinçli olarak etkisizleştirilmek istendiğini öne sürdü. Düzenlemelerin içeriğinin bilinmediğini belirten Demir, Cumhur İttifakı'nı süreci kendi çıkarlarına yönelik yürütmekle suçladı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemelerde muhalefetin bilinçli olarak etkisizleştirilmek istendiğini ileri sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemelere değindi.

Düzenlemelerin içeriğini bilmediklerini, bir çerçeve yasanın temmuzda Meclis'te getirileceğini iddia eden Demir, "Tüm uyarılara rağmen Cumhur İttifakı bir bütün olarak süreci kendi çıkarlarına yönelik yürütüyor." dedi.

İçeriklerin milletvekilleriyle paylaşılması gerektiğini savunan Demir, yasal düzenlemelerin bir an önce Meclis gündemine getirilmesini istedi.

CHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesinde yaşananlara da değinen Demir, "Seçilmiş milletvekillerine, parti sözcülerine yönelik her türlü operasyonun geçmişte de şimdi de tam karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadesimi kullandı.

Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasında aynı dili kullandığını da ileri sürdü.

Kaynak: AA / Sarp Özer
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası

3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda'nın yeni hocası
Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu! Atilla Gerin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mucizeyi başarmıştı! Sürpriz kararla işine son verildi
Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler

Bankta otururken 5 kadın aniden saldırdı! Yanında çocuğu da vardı
Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Mason Greenwood imzayı atıyor
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi

Yorumu size bırakıyoruz
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi