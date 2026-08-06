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EMEP'ten kanun teklifine eleştiri: Değişiklik şart

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EMEP Milletvekili İskender Bayhan, Milli Dayanışma Kanun Teklifi'nde değişiklik gerektiren düzenlemeler olduğunu savundu; barış için atılacak adımları destekleyeceklerini ancak siyaset yasağı gibi uygulamalara itiraz edeceklerini söyledi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nde değiştirilmesi gereken düzenlemelerin olduğunu savundu.

Bayhan, Meclis'teki basın toplantısında, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

"Silahların susmasını ve Türkiye'de kalıcı barışın sağlanmasını" savunduklarını belirten Bayhan, bu yönde atılacak en küçük adımı dahi destekleyeceklerini ifade etti.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin dün Meclis Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Bayhan, şöyle konuştu:

"Komisyon aşamasında teklife ilişkin önerilerimizi ve itirazlarımızı dile getireceğiz. Bu kanundan yararlanmak isteyene zaten 5-10 yıllık bir denetimli serbestlik şartı getiriyorsunuz. Onları zaten belirli bir süre sınırlıyorsunuz, Demokles'in kılıcı gibi bir tutum sergiliyorsunuz. Teklifte, siyaset yasağı getirmek gibi uygulamalara itirazlarımızı dile getireceğiz. Ama komisyonda da Genel Kurulda da binlerce yurttaşımızın cezaevinden çıkmasına 'hayır' demeyiz. Ama bu kanun teklifinin bu çerçevede değiştirilmesi gereken ve uygulanabilir hale gelmesi için yapılması gereken düzenlemeler var. Bunlarla ilgili itirazlarımızı yapmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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