"Elimde dosyalar var" diyen Yaşar Okuyan, Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması sonrası kolları sıvadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını ifade ederek sert bir açıklama ile 6'lı Masa'ya rest çekmesi sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan oldu.

"SENİNLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Daha önceki bir açıklamasında Akşener'e "6'lı Masa'yı dağıtırsa elimdeki belgeleri açıklarım" tehdidinde bulunan Okuyan, bu sözlerinden dolayı CHP'den ihraç edilmişti. Akşener'in dünkü açıklamaları sonrası ne diyeceği merak konusu olan Okuyan, Sabah'a yaptığı açıklamada "Siz Yaşar Okuyan'ı bundan sonra takip edin. Meral Hanım'a sesleniyorum. Artık seninle milletin önünde hesaplaşacağız. Hazır ol" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU UYARMIŞ

Independent Türkçe'ye de bir açıklama yapan Okuyan, "52 yıllık gazeteciyim. 52 yıldır da siyasi mücadelenin içinden geliyorum. Bu tecrübe demektir. Meral Hanım'ın geçmişini, ne yapabileceğini biliyorum. Yeni değil. Bir sene önce 6'lı Masa kurulurken Sayın Kılıçdaroğlu'na arz ettim. 'Bakın burada dikkat edin' dedim. Benim için şaşırtıcı olmadı. Depremden iki gün önce bir mahali televizyonda 'O bozacak. Bozmaya kalkma, sokağa çıkamazsın' dedim. Benim içim rahat. İnsanlar daha iyi anladılar bizi. Problem yok" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ İNTİHAR ETTİ"

Açıklamalarının devamında İYİ Parti'nin ihanet ettiğini vurgulayan Okuyan, "Deprem olmasaydı çok daha net şeyler söyleyebilirdim. Depremin etkisi ölçümlenemediği için bu gelişme partiler adına ne getirir, ne götürür bilemiyorum. Arkadaşlar çalışıyorlar. Şu an ihtiyatlı konuşmamın nedeni depremin partilere artı ve eksi etkilerini bilmiyor olmamdan kaynaklanıyor. Onu bilirsem daha net konuşurum. Ama ben İYİ Parti'nin intihar ettiğini düşünüyorum. Çünkü yüzde 15 civarında olan oyunda CHP sempatizanlarının oyları da var. Ve göreceğiz seçimde en az 5 puana mal olacak. 5 puanı aşağı inecek asgari" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan ve 2019'da CHP'ye katılan Yaşar Okuyan, 6 Şubat tarihinde bir televizyon programında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik ifadeleriyle gündem olmuştu. İYİ Parti'nin "Kılıçdaroğlu kazanamaz" algısını organize ettiğini iddia eden Okuyan, elinde Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu ve Altılı Masa'yı dağıtması durumunda bunları açıklayacağını söyleyerek tehditte bulunmuştu.

Deprem sonrasında Okuyan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi gündem yarattı. İYİ Parti'nin tepki gösterdiği paylaşımım sonrası Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanılmıştı.