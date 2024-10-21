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Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim"

Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 'Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü..' şeklinde açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi öldüren şehit astsubay Halisdemir, darbe girişimini değiştiren kritik bir rol oynamıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, şehidin kardeşi Soner Halisdemir tv100.com'a yaptığı açıklamada "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain silahlı terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet, ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü.." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gözler, 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde, darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren şehit astsubay Ömer Halisdemir'in ailesine çevrildi. Şehidin kardeşi Soner Halisdemir tv100.com'a yaptığı açıklamada, "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain silahlı terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü.." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi komutanından aldığı emirle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 17 kurşunla şehit düşmüştü.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Politika

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