Elazığ Valisi Hatipoğlu: 'Halkımızla mümkün oldukça doğrudan temas kurmaya çalıştık'

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, göreve geldiği günden itibaren bir yıl içerisinde yaptıklarını ve yapmayı planladıkları projeleri açıkladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Valilikte bir araya geldiği gazetecilere göreve geldiği günden itibaren bir yıl içerisinde yaptıklarını ve yapmayı planladıkları projeleri açıkladı. Elazığ'ın 2020 ve 2023 depremlerinin yaralarını hızla sarmaya çalışan bir yer olduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Göreve başlamamızın hemen akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilimize gelmişti. Ben de bu vesile ile daha hızlı öğrenmek için bir gün önceden gelmiştim. Deprem yaralarını sarmak için AFAD konutlarının tamamlanması, yine ticari anlamda ahırların yapımıyla ilgili olarak pek çok çalışmayı gerçekleştirdik. Diğer yandan ilimizi deprem açısından daha dirençli hale getirmek için devam ettirdiğimiz, AFAD'ı daha hazır ve zinde tutmak için yaptığımız çalışmalar var. En önemlisi lojistik olarak AFAD'ta muhtemel bir deprem hazırlığıyla ilgili olarak yeterli malzemenin bulunması için temin ediyor ve sürekli güncelliyoruz. Diğer yandan İl Özel İdaresi olarak bir mobil mutfak aracını hazırladık ve hizmete aldık. İlk olarak da aşure dağıtım etkinliğinde kullandık. İnşallah hep hayır işlerinde kullanırız diye umut ediyoruz. Yine eğitim altyapısını güçlendirmek için yeni okul binalarının hizmete açılması ve köy okullarının iyileştirilmesi amacıyla öğrencilerimize destek olduk. Tarım ve hayvancılık potansiyelini arttırmak için çiftçilerimize destek programları ve sektörel toplantılar gerçekleştirdik. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, özellikle de kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımızın temel sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi için sağlık altyapı projelerini de bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi bizden önce başlamış olan ve bizim katkı verdiğimiz veya bu dönem itibarıyla başlamış projelerdir. Nihayetinde aziz devletimizin ilimiz için yapmaya çalıştığı hizmetlerdir. Vali olarak yapmamız gereken görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'Vatandaşın erişebildiği bir devlet oluşturmaya çalıştık'

Hatipoğlu, "Güvenlik ve toplumsal huzur noktasında Elazığ'ın huzurunu korumak adına, emniyet ve jandarma birimlerimizle birlikte kararlı bir şekilde başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere asayiş olaylarının üzerine çok dikkatli şekilde gittik. Bu anlamda çeşitli operasyonlarımız sürekli olarak devam etti. Dar sokak uygulamaları dediğimiz çalışmaları sürekli olarak yapıyoruz. Tüm bunlar Elazığlı hemşehrilerimizin huzur içerisinde hayatlarını idame ettirmeleri için yaptığımız çalışmalardır. İlimizde kamu kurumlarına bağlı birimler ile konaklama tesisleri, kafeler, düğün salonları ve halka açık işletmelerde 690 umuma açık veya konaklama tesisini özellikle yangın riski açısından denetledik. Bu çalışmalarımız sürekli olarak güncel tutulacak çalışmalardır. Bu noktada itfaiyemize bağlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı ve Özel İdaremize bağlı birimlerle oluşturduğumuz elektrik altyapısı ve bina tahliyeleri de dahil olmak üzere pek çok şeyi gözden geçirdik. Önümüzdeki süreç içerisinde de bununla ilgili olarak denetlemelerimiz ve incelemelerimiz devam edecek. Valiliğimizin kapısı mümkün oldukça açık tuttuğumuz alanlardan birisi oldu. Halkımızla mümkün oldukça doğrudan temas kurmaya çalıştık. En fazla önem verdiğimiz husus, vatandaşın erişebildiği bir devlet oluşturmaya çalıştık. Bu, cumhurbaşkanımızın da son derece önem verdiği hususlardan birisidir. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Hazar Gölü'nde çalışmalarımız devam ediyor"

Elazığ insanının hem devletini hem de kendisine sıcak olan memuru sevdiğinin altını çizen Vali Hatipoğlu, "Biz bu anlamda meslek açısından en güzel zamanları geçiriyoruz. Bu anlamda Elazığlı hemşehrilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Turizmle ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle restorasyon ve kale kazılarına büyük önem veriyoruz. İlimizde şu anda 4 ayrı yerde çalışmalar devam ediyor. Harput Kalesi'nde, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya'da arkeolojik kazılarımız devam ediyor. Diğer yandan Harput'ta ayrıca kalenin önünde bir meydan düzenlemesi yaptık. Oraya bir karşılama projesi hazırlatıyoruz. İnşallah Harput Kalesi'ne gelindiğinde konteynerlerin bulunduğu alanda önümüzdeki süreç içerisinde bir karşılama ve ziyaretçi proje alanımız var. Bunu gerçekleştirdiğimizde de ziyaretçilerimizin çok daha güzel bir şekilde hizmetinde olacak. Üzerinde çok durduğumuz bir husus daha var; bu da çevrenin temiz olması. Bu anlamda biz Hazar Gölü'ne ayrı bir önem veriyoruz. Hazar Gölü'nde çalışmalarımız devam ediyor. Bir haftada yaklaşık 40 ton çöp topladık. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Hazar Gölü'nde bisiklet yolu projemizi gerçekleştireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın sağlamış olduğu temizleme araçları ve konteynerler gelecek. Bölgeyi mümkün oldukça erişilebilir ve daha nizami bir şekle dönüştürmeye çalışıyoruz. Göl kenarında bulunan alanlarda vatandaşlarımız için hem otoparklar hem de çeşitli oturma alanları yapmayla alakalı çalışmalarımız olacak" dedi. - ELAZIĞ