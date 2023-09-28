Elazığ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2.5 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Elazığ'da KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Sis' adlı operasyonda 2 buçuk milyon lira değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken, 7 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 'Sis' adlı operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda S.K. (48), T.K. (39), A.S.B. (42), G.K. (37), M.K. (31), M.S. (30) ve O.K. (29) adlı 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve depolarında yapılan aramalarda 3 bin adet doldurulmuş makaron, 657 bin adet boş makaron, 260,5 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet tütün doldurma makinesi, 5 bin 801 adet sökülmüş bandrol, 845 bin adet filtre ve 1 adet filtre kıyma makinesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 6 adet tabanca ve tabancalara ait 110 fişek ile 5 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

KOM ekipleri tarafından kent genelinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda ise 16 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet AK47 fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ