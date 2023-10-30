El-Ezher Kurumu, Gazze'deki Katliamları Kınadı

Mısır'ın köklü üniversitelerinden El-Ezher Kurumu, Gazze'de masum sivillerin "vahşice" katledildiğini belirterek, Arap ve İslam ülkelerini Filistin'e yardım eli uzatmaya ve tüm imkanlarıyla desteklemeye çağırdı.

Mısır'ın köklü üniversitelerinden El-Ezher Kurumu, Gazze'de masum sivillerin "vahşice" katledildiğini belirterek, Arap ve İslam ülkelerini Filistin'e yardım eli uzatmaya ve tüm imkanlarıyla desteklemeye çağırdı.

El-Ezher Kurumu, sosyal medya hesabı Facebook'tan "Allah'ın selamı gurur ve azmin simgesi olan masum Gazze halkı ve Filistin direniş gücünün üzerine olsun." ifadeleriyle başlayarak açıklama yayımladı.

Hastanelerin bombalandığı, cami ve kiliselerin yıkıldığı, masum sivil, çocuk, kadın ve gazetecilerin vahşice öldürüldüğü belirtilen açıklamada, "İnsani ve ahlaki değerlerden yoksun, Allah'ın kalplerinden rahmetini söküp aldığı terör ordusunun ateşine çıplak göğsü ve cılız bedeniyle karşı koyanlara selam olsun." ifadeleri kullanıldı.

Gazze halkının cesaretinden övgüyle söz edilen açıklamada, "Selam olsun sizlere ey kahramanlar. Siz ki savaş gemileri ve füzelere Allah'a olan imanınızla korkmadan karşı koyuyorsunuz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'yi destekleyen tutumundan da söz edildi.

Guterres'in, "korkmadan ve nezaket göstermeden, Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması çağrısında bulunduğuna dikkat çekilerek" "cesurca ve kahramanca" duruşunun takdir edildiği aktarıldı.

Açıklama şu ifadelerle tamamlandı:

"Ezher, Gazze'de işlenen bu vahşi katliamları kınayan, sessiz kalmayan, Siyonistlerin saldırılarına, çocuk ve masumların cinayetlerine son verilmesini talep eden tüm özgür halkların tutumunu destekliyor."

Ezher Kurumu ayrıca, tüm Arap ve İslam ülkelerini Filistin'e yardım eli uzatmaya ve tüm imkanlarıyla desteklemeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.