Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Güncelleme:
Yaklaşık 5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD basınına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Ben naif değilim. Resmi olarak yasaklanırsam, demokratik muhalefet yine de bir araya gelmelidir. İlerlemek için başka bir aday gerekiyorsa, o kişi adalet, refah ve barış için ortak vizyonumuzu sürdürmeli" dedi.

Mart ayında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuştu.

İMAMOĞLU SİNYALİ VERDİ

Ekrem İmamoğlu yapılacak seçimlerde yer alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak alternatif adayı destekleyeceğinin sinyalini verdi. İmamoğlu, seçime katılamaması durumunda başka bir adayı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

"DEMOKRATİK MUHALEFET BİR ARAYA GELMELİDİR"

Danışmanları aracılığıyla yazılı açıklama yapan İmamoğlu "Ben naif değilim. Resmi olarak yasaklanırsam, demokratik muhalefet yine de bir araya gelmelidir. İlerlemek için başka bir aday gerekiyorsa, o kişi adalet, refah ve barış için ortak vizyonumuzu sürdürmeli" dedi.

BATIYA ELEŞTİRİ

İmamoğlu konuşmasında "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, bizim gerçeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı. Bu pragmatizm değil, miyopluktur" ifadelerini kullandı.

"Washington'a, Berlin'e, Londra'ya ve diğer başkentlere sesleniyorum" diyen İmamoğlu, "Eğer istikrarlı, küresel demokratik aileye dahil bir Türkiye istiyorsanız, demokrasinin gözünüzün önünde yok edilmesine göz yumamazsınız" diye konuştu.

Erdem Aksoy
