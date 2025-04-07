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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonlarının ardından 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan itiraz dilekçesinde "Soruşturma başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütüldü" ifadeleri yer aldı.

İBB'ye yönelik başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonlarının ardından 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.

"YASAK USULLERLE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA..."

10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan itiraz dilekçesinde "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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