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Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam'a yapmayı planladıkları ziyaretin iptal edildiğini duyurdu. İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Randevu neden 6 saat sonra iptal edildi, kim devreye girdi?" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam Valiliği'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Suriye'ye ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şam benim ziyaretim değil. Kişisel anlamda bir seyahat değil. TBB ve İBB adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurarak başta Şam olmak üzere giderek milletimizi en üst seviyede güçlü bir biçimde demokratik laik bir Suriye devletinin kurulmasına nasıl katkı sunabileceğimize dair konuşmuştuk.

"BU İPTALİ KABUL ETMİYORUM"

Pazar günü saat 14.00'e randevu verildi ve planlamalar başladı. Şam Valisi, TBB heyetinin ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olacak diye iptal etti. Bu iptali kabul etmiyorum, bu çok yanlış bir duruştur. En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tip görüşmelerin katkı sunacağını düşünüyorum. Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti.

"BU DEVLET BİR KİŞİYLE TANIMLANAMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Bu devlet bir kişiyle tanımlanamaz. O bir kişiden çok büyük bir yapıdır. Türkiye bir kişiyle sınırlandırılamaz. Bunu iyi anlamaları lazım."

Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (79)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Ak iblisler bu adamdan korkuyor

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Yorum Beğenme432
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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

senin ne isin var Samda..istanbulla ilgilen.c.baskanligi hayelleride kurma yalandan.

Yorum Beğen425
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıCengiz Asiliskender:

SEN ÖNCE İSTANBUL’U DÜZELT BE ADAM

Yorum Beğen328
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıEjder Kara:

Kendini fasulye gibi nimetten zannediyor. Hava Gazı Ekrem.

Yorum Beğen264
Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıHsn:

Şam da da Romadaki,Paristeki gibi gece alemleri,partiler düzenlemeye niyetin varsa oralarda olmaz o iş yanlış adrestesin

Yorum Beğen241
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Haber YorumlarıWhite Turk:

Ya bu adam da hep madur ya. Madurum da madurum. Hizmet yapmanın oy getirmediğini anlamış.

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

kimsin sen şam a gidecen avel

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Haber YorumlarıNurettin:

adam emevi camine gidecek salın küçük enişteyi

Yorum Beğen145
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Haber Yorumlarıerman genç :

Gezecek yer arıyor İstandulun ilçelerini gez önce ne sorun varmış aklına geldimi hiç..! Kendni önemli bir siyasetçi zannediyor Solcuların maşası

Yorum Beğen134
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Haber YorumlarıSer_hat:

Kim ..ben değil...

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