Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam Valiliği'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Suriye'ye ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şam benim ziyaretim değil. Kişisel anlamda bir seyahat değil. TBB ve İBB adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurarak başta Şam olmak üzere giderek milletimizi en üst seviyede güçlü bir biçimde demokratik laik bir Suriye devletinin kurulmasına nasıl katkı sunabileceğimize dair konuşmuştuk.

"BU İPTALİ KABUL ETMİYORUM"

Pazar günü saat 14.00'e randevu verildi ve planlamalar başladı. Şam Valisi, TBB heyetinin ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olacak diye iptal etti. Bu iptali kabul etmiyorum, bu çok yanlış bir duruştur. En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tip görüşmelerin katkı sunacağını düşünüyorum. Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti.

"BU DEVLET BİR KİŞİYLE TANIMLANAMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Bu devlet bir kişiyle tanımlanamaz. O bir kişiden çok büyük bir yapıdır. Türkiye bir kişiyle sınırlandırılamaz. Bunu iyi anlamaları lazım."