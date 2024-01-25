Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongresi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. İstanbul'un trafik sorunu üzerine çalışmalarını bir başlıkta toplayan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu'ndan ise jet hızında bir yanıt geldi.

KURUM: 8 KİLOMETRE METRO HATTINI ZOR YAPTILAR

10 başlıkta hedeflerini açıklayan kurum göreve geldikleri taktirde raylı sisteme ağırlık verip trafik çilesini bitireceklerini söyledi. Kurum, "Açtık dedikleri 47,3km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler." diye konuştu.

"MATEMATİĞİ BİLE UNUTARAK SİYASET YAPANLAR"

Murat Kurum'un sözlerine İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, Kurum'un metro hatlarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu, "65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların, nasıl unutkan olduğunu Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevap ile görebilirsiniz." dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Düne kadar savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışları biliyoruz. O yüzden çok önemli değil benim açımdan verdiği rakam veya sayı."