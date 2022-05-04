Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt: Benim gündemimde yok - Haberler

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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt: Benim gündemimde yok

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu Karadeniz turuna devam ediyor. Rize ve Artvin'in ardından bugün de Trabzon'da kalabalıklar tarafından karşılanan İmamoğlu gazetecilerin yönelttiği Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna, "Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu Karadeniz turunun son durağı olan Trabzon'da bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tur sırasında vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, "Değişim yüksek oranda var. Değişim var mı? Değişim yüksek oranda var. Birçok konuda toplumun rahatsızlığı yüzde 80 oranlarında. Değişimi umutlandıracak olan muhalefet blokudur. Üzerine düşeni yapmaktadır" dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

İstanbul lokomotif bir kent. Duyarsız bir İstanbul Belediye Başkanı tasvip edilmez, doğru bulunmaz. Bu bağlamda elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var.

Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur... Bu değişime onların bile ihtiyacı var.

Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... Bizde Genel Başkandan izin alarak konuşmakta yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok.

Tayfun Kahraman arkadaşıma 18 yıl hapis verdi bu ülkede mahkeme. Ben bu adamın 13 yıldır şahidiyim. Türkiye'de ne yazık ki her şey mümkün. Bayramlaşma dediğimiz buluşmaların büyük kalabalıklara dönüşmesi elbette beni mutlu etmiştir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu, Trabzon, Artvin, Rize, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Tayfun İZGİ:

Çok yoğun ilgi ile karşılandı bin kişi bile yoktu

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umurka 06:

Aday değilsen sadece belediye başkanı isen, yok, ülkedeki değişimden , "bu iktidarın gidip-gitmeyeceğinden" "özgürlük" falan gibi makro politika olaylarından sana ne. Ne diye dolaşıyorsun İstanbul dışını. Biraz açık ve samimi olun yahu

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Ahmet Akyol:

İstanbullu hizmet anlamında bir şey göremedi.İnşallah aday için tercih edilmez.

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