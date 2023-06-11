Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimlerin ardından CHP'de "değişim" ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı 'değişim' çağrısını yineledi. İmamoğlu, "Değişim konusundaki fikrimde ve menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

"BU KIVILCIMIN TÜRKİYE'YE ÇOK İYİ GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM"

İmamoğlu şöyle devam etti: "İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI DA SORULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu şunları söyledi; "Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

"ADAY MISINIZ?" SORUSUNA YANIT

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.