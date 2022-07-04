Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse görevden alınabilirim - Haberler

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Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse görevden alınabilirim

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. 2023 Haziran ayında yapılacak seçimde doğru adayı belirlemenin "çok çok önemli" olduğunu belirten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Gazete bugün, "İstanbul Belediye Başkanı Türk iş dünyasını Erdoğan'a karşı 'cesur olmaya' çağırıyor" başlıklı bir haber yayınladı. Financial Times'a konuşan İmamoğlu Türkiye'deki şirket yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarına karşı açıkça konuşamamaları nedeniyle kötüye giden ekonomik krizden sorumlu olduğunu belirtti.

Haberde "Türkiye'de muhalefetin önde gelen isimlerinden biri" olarak nitelenen İmamoğlu, Türkiye'nin "tarihin en önemli ekonomik krizini" yaşadığını belirterek şirket yönetimlerine "cesur olma" çağrısı yaptı. "İş dünyasının hâlâ cesaret gösteremediğini üzüntüyle izliyorum. Ne yazık ki iş dünyasının da bu ekonomik durumda suçu var" diyen İmamoğlu, iş çevrelerinde birçok kişinin Erdoğan'ı eleştirdikleri için cezalandırılmaktan korktuğunu ifade etti.

İmamoğlu, "Hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmasından, hukuk dışı mahkemelere maruz kalmaktan ya da olası başka türlü müdahalelerden korkuyorlar" diye konuştu. "Ekonominin yolun sonuna yaklaştığını" ifade eden İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini kaydetti.

İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimde doğru adayı belirlemenin "çok çok önemli" olduğunu da dile getirerek "Şu anda hükümet kazanamaz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

mert özmen:

Ben en çok gözeme kulağıma güvenirim 2 kisindende baktim göremedim.

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Yusuf Yaşar:

Erdoğan'ın seni görevden almasına gerek yok. İlk seçimde İstanbullular seni sandığa gömecekler zaten. Bu da kendini nimetten sayıyor:)

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Zamanla Akıllanan Adam:

kendine anti emperyalist diyenler dünyanın en büyük sömürgecisine kendi liderini kötülüyor. bunu adı da sosyal demokratlık olmuş.

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