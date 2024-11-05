Üye Girişi
Haberler

Bahçeli'den İmamoğlu'nun görüşme talebine ret: Siyasetini tasvip etmiyorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararlarının ardından AK Parti dışındaki partilerle görüşme talebinde bulundu. İmamoğlu'nun talebine ne yanıt vereceği merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt'un ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Kayyum kararlarının ardından siyaset dünyasında da hareketli günler yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararları başta olmak üzere gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere TBMM'de bulunan siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da randevu talebini ileten İmamoğlu, AK Parti dışındaki partilerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

İmamoğlu'nun görüşme talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise yanıtı merak ediliyordu. Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EKREM BEY'İN SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM"

" Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine bir yanıtınız olacak mı?" sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi: "Ne maksatla randevu talebinde bulunduğunu bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmeleri MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz."

Bahçeli'den İmamoğlu'nun görüşme talebine ret: Siyasetini tasvip etmiyorum
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
İmamoğlu'ndan 'Siyasetini tasvip etmiyorum' diyen Bahçeli'ye jet yanıt

İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSaid Kurt:

Doğru bi karar ama hiç değilse şöförünle görüştürseydin devlet baba

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

Helal olsun işte tecrübeli siyasetçi. Kibarca söylemiş yine. Karşıdaki adam yerine konmaz dememiş

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet :

Terörist başını meclise ikidir çağıran kim peki?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Evet sayın bahçeli’nin siyasetini hepimiz çok tasvip ediyoruz zamanında Erdoğan’a etmediği söz kalmamıştı şimdi öve öve bitiremiyor, son zamanlarda terörist başını da meclise davet etti.. neremizle tasvip edeceğimizi şaşırdık….

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Senin siyasetini kim beğeniyor ki ! Onca vatanı için şehit olanların ailelerinin ahını nasıl kaldıracaksın sen onu düşün . Senin güttüğün siyaset olmaz olsun .

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Helal baba imzamı atıyorum

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Öcalanla görüşürsün ama değil mi:))

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısdsfs dfsa:

arkadaş sen belediye başkanı mısın siyasi parti genel başkanı mısın... Sen genel başkanını neden takmadan bu işlere giriyorsun ki... Ahmet davutoğluda aynı kafada gitti sonrası hüsran oldu... İmamoplu senin amacın cumhurbaşkanlıpı adaylığı ama sen bu kafa ile gidersen belediye başkanlığınıda bulamayacaksın... Mansur yavaş cumhurbaşkanı adayı olmalı ülke çıkarlarını düşünün birisi lazım aday olmaya

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMh Sn:

Aynen

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQuantum:

Mhp yi istismar edip bi yerlere bulaştıran mevcut yönetimin zaten ta kendisi. Sinan ateş cinayeti, terörist başına umut hakkı vaat etmesi, suç örgütü liderlerine dava arkadaşım diyip arka çıkması. Daha sayalımmı?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza'ya ne oldu, son durum ne? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gelin Evi sunucusu neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula! HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.