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Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in "tehdit edilmesi" ve bilirkişileri "hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği" gerekçesiyle iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek. CHP'nin çağrıları sonrası Çağlayan Adliyesi önünde kalabalıklar oluşmaya başlarken polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'tehdit edilmesi' ve bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri 'hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği' iddialarıyla ilgili iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.

SİYASİ PARTİLER DAYANIŞMA GÖSTERECEK

İmamoğlu'nun ifadesine çeşitli muhalefet partileri de destek verecek. CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Gelecek Partisi, adliye önünde buluşarak İmamoğlu'na dayanışma gösterecek.

Ekrem İmamoğlu bugün hakkındaki 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A ÇAĞIRMIŞTI

İmamoğlu ifade işlemiyle ilgili dün sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. İmamoğlu, "Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıktı. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir. Erken seçim. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz.

"BENİM GİBİ DÜŞÜNEN MİLYONLARCA KİŞİNİN İFADESİ ALINACAK"

Sabah Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak. Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu bugün hakkındaki 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

ÖZEL'DEN ÇAĞRI: PARTİLİLERİ İFADE VERMEYE DAVET EDİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çağrı yapmıştı. Özel dün yaptığı açıklamada "Yarın biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ifadeye çağırıldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu bir belediye başkanı olarak, Hasan Amca'nın oğlu Ekrem Bey olarak değil; bütün İstanbul'un 'Çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, hakkaniyetle bu şehri yönet' diye emanet ettiği o şehrin emin insanı ifadeye çağırılıyor. Yarın ifadeye çağrılan İstanbul'un ta kendisidir. Başta Cumhuriyet Halk Partililerdir. Ama bütün demokratlardır. Ekrem İmamoğlu'na oy veren, gelecekte oy vermeyi düşünen ya da ona yapılan haksızlığı kendine yapılmış olarak hisseden herkes bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. O yüzden ben İstanbul'u yarın ifade vermeye çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partilileri ifade vermeye davet ediyorum" demişti.

Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Ekrem İmamoğlu bugün 2 ayrı soruşturmada ifade verecek
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMetin:

İmamoğlu Erdogan ve yandaşlarının korkulu rüyası.?

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Haber YorumlarıKamil Akar:

inşallah alırlar içeriye

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Haber Yorumlarıoğuz:

tipin hiç güven vermiyor ekrem

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Özel, elinize öyle bir imkan geçmiş ki farkında bile değilsiniz! Yanlış oyunlar içinde eriyip bitiriyorsunuz kendinizi. Adinizi Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayınız bakalım neler olur. Parti içi yoklamada Siz çıksanız bile kimbilir neler cikar ortaya hakkınız da. Adaletten üstün görünmeye çalışanlar ifadelerini verecekler. Insanları oraya ifade vermeye çağırmanız da ayrı bir muamma. CHP zihniyetinin bu olmadığını herkes biliyor. Kocaman bir muhalefet mahkumu partinizi bitirdiniz.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

İmamoğlu nün arayıp da bulamadığı bir şey bu,İmamoğlu kendisini tutuklamak istiyor.Tutuklamayın abi.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

İmamın en sevdiği iş bu iş ağlamasyonn :) şimdi şowu seyredin üzecekler seni imam bey :))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamdan o kadar korkuyorlarki ne yapsakta bunun bacağını kaydırsak diye uğraşıyorlar ama onlar farkında değil uğraştıkça adam zeytinyağı gibi üste çıkıyor sanki buyur sen başa gel diyorlar mücadelenin en iyisi dürüstçe olandır halk hep doğrunun mağdurun yanında olur yıllar önce onlarda öyle gelmişlerdi bilmeleri lazım

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Haber YorumlarıSelim Demir:

bu aygır hala içeri girmedimi

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Bakıyorum da paralı satıl mıs dal kavu kların hepsi burada ve İmamoğlu hakkında olumsuz yorum yapma peşinde.Allah yanınıza koymasın bunu

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Haber YorumlarıFatih:

CHP...İNSANLARİ KİSKİRTMAYİ BİRAKİN....HAKİMLERİMİZ SAVCİLARİMİZ TC..DEVLETİMİZİ TEHTİT EDEMEZSİNİZ...İNSANLARİ SOKAGA CAGİRAMAZ DARBE CAGRİLARİ YAPAMAZSİNİZ.... TÜRKİYE CUMHURİYETİ BUNA ASLA MUSADE ETMEYECEKTİR...

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